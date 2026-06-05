India elimina impuesto a inversores en bonos extranjeros en un intento por atraer capital extranjero y fortalecer la rupia

India está intensificando las medidas destinadas a atraer inversiones de cartera extranjera, ya que las salidas de capital alcanzaron un récord.

El gobierno anunció el viernes que ha eximido a los inversores extranjeros y al Banco de Pagos Internacionales, una institución financiera mundial propiedad de los bancos centrales, del impuesto sobre la renta de cualquier interés o ganancia de capital. La exención entrará en vigor el 1 de abril de 2026, según el comunicado del gobierno.

Los inversores extranjeros enfrentan un impuesto del 12,5% sobre las ganancias de capital a largo plazo en acciones y bonos cotizados que se hayan mantenido durante más de 12 meses, y un impuesto del 20% sobre los intereses obtenidos de bonos del gobierno.

En su política monetaria del viernes, el Banco de la Reserva de la India también anunció que estaba ampliando el abanico de valores del gobierno para que los inversores no residentes puedan colocar fondos, al tiempo que eliminaba los límites en las inversiones a corto plazo, la concentración y los valores individuales para los inversores de cartera extranjera.

Todas estas medidas, junto con numerosos acuerdos comerciales en los que India ha entrado, permitirán un “saldo de pagos mucho mejor este año” que de otro modo hubiera sido, según dijo el gobernador del RBI, Sanjay Malhotra, en una conferencia de prensa el viernes.

El banco central también dijo que los límites para la inversión en acciones, sin registro ante el regulador del mercado de capitales de la India, se están incrementando para los no residentes indios y aquellos que tienen la ciudadanía de la India en el extranjero.

Desde el inicio del año, la venta de valores indios por parte de inversores extranjeros se ha intensificado, especialmente en acciones. Los inversores extranjeros han vendido acciones indias por valor de 27.600 millones de dólares desde enero, en comparación con un total de 18.900 millones de dólares en 2025, según datos del depositario indio NSDL.

Estas ventas, junto con el aumento de la factura de importación debido al aumento de los precios mundiales del petróleo, han presionado a la rupia india, colocándola entre las monedas con peor desempeño en Asia.

Las medidas para facilitar las entradas de capital ayudarán a la rupia, que ha caído principalmente debido a las fuertes salidas de divisas, dijo Krishna Bhimavarapu, economista de APAC en State Street Global Advisors, a CNBC.

Agregó que esto es “un paso en la dirección correcta” y que el anuncio llega en “un momento muy oportuno”. Según los datos de LSEG, la rupia ha caído más del 6% en lo que va del año.