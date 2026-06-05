El equipo de voleibol masculino de Glen Ridge HS avanza a las semifinales seccionales estatales

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GLEN RIDGE – El equipo de voleibol masculino de Glen Ridge High School, tercer cabeza de serie, derrotó a Paterson Arts & Science Charter y West Caldwell Tech para avanzar a la ronda semifinal del torneo seccional estatal del Grupo 1 de North Jersey de la Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey.

Los Ridgers derrotaron al sembrado No. 14 Paterson Arts & Science Charter en tres juegos, 25-13, 25-20, 25-14 en la primera ronda el 27 de mayo. Junior Linus Tulleson tuvo 30 asistencias; y el estudiante de segundo año Batu Yagiz, el estudiante de segundo año Ravin Ambastha y el estudiante de tercer año Aidan Piano tuvieron 3 excavaciones cada uno.

GRHS derrotó al favorito No. 6 West Caldwell Tech en cuatro juegos, 31-29, 25-21, 21-25, 25-22 el 29 de mayo en casa. Junior Nikola Botev tuvo 17 remates, 4 bloqueos y 4 ataques; Yagiz tuvo 14 remates, 1 bloqueo y 1 excavación; el junior Aaron Winslow tuvo 9 remates, 7 puntos de servicio y 1 ataque; Ambastha tuvo 6 remates y 1 bloqueo, Tulleson registró 46 asistencias, 3 bloqueos, 2 remates y 1 ataque; el junior Filip Ruggiero tuvo 1 remate; el junior Aidan Piano tuvo 1 excavación y 1 asistencia; y el estudiante de segundo año Christian Kopec tuvo 3 puntos de servicio.

Los Ridgers, bajo la dirección del entrenador en jefe Mike Tully, ganaron su undécimo partido consecutivo para mejorar a 22-6. Estaban programados para visitar al sembrado No. 2 Hoboken en la ronda semifinal el 2 de junio después del cierre de esta edición. La otra semifinal enfrentó al favorito No. 4, Harrison, contra el favorito No. 1, Passaic Charter. La final es el 5 de junio. GRHS consiguió el título de la División Colonial de la Conferencia Super Essex con un récord divisional de 10-0.

Fotos cortesía de Christopher Troyano

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