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El equipo de voleibol masculino de Glen Ridge HS avanza a las semifinales seccionales estatales

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Martina López
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GLEN RIDGE – El equipo de voleibol masculino de Glen Ridge High School, tercer cabeza de serie, derrotó a Paterson Arts & Science Charter y West Caldwell Tech para avanzar a la ronda semifinal del torneo seccional estatal del Grupo 1 de North Jersey de la Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey.

Los Ridgers derrotaron al sembrado No. 14 Paterson Arts & Science Charter en tres juegos, 25-13, 25-20, 25-14 en la primera ronda el 27 de mayo. Junior Linus Tulleson tuvo 30 asistencias; y el estudiante de segundo año Batu Yagiz, el estudiante de segundo año Ravin Ambastha y el estudiante de tercer año Aidan Piano tuvieron 3 excavaciones cada uno.

GRHS derrotó al favorito No. 6 West Caldwell Tech en cuatro juegos, 31-29, 25-21, 21-25, 25-22 el 29 de mayo en casa. Junior Nikola Botev tuvo 17 remates, 4 bloqueos y 4 ataques; Yagiz tuvo 14 remates, 1 bloqueo y 1 excavación; el junior Aaron Winslow tuvo 9 remates, 7 puntos de servicio y 1 ataque; Ambastha tuvo 6 remates y 1 bloqueo, Tulleson registró 46 asistencias, 3 bloqueos, 2 remates y 1 ataque; el junior Filip Ruggiero tuvo 1 remate; el junior Aidan Piano tuvo 1 excavación y 1 asistencia; y el estudiante de segundo año Christian Kopec tuvo 3 puntos de servicio.

Los Ridgers, bajo la dirección del entrenador en jefe Mike Tully, ganaron su undécimo partido consecutivo para mejorar a 22-6. Estaban programados para visitar al sembrado No. 2 Hoboken en la ronda semifinal el 2 de junio después del cierre de esta edición. La otra semifinal enfrentó al favorito No. 4, Harrison, contra el favorito No. 1, Passaic Charter. La final es el 5 de junio. GRHS consiguió el título de la División Colonial de la Conferencia Super Essex con un récord divisional de 10-0.

Fotos cortesía de Christopher Troyano

El equipo de voleibol masculino de Glen Ridge HS avanza a las semifinales seccionales estatales
Linus Tulleson (izquierda) y Ravin Ambastha saltan para bloquear en el juego 3.
Nikola Botev (centro) y Ravin Ambastha se combinan en un esfuerzo defensivo durante el juego 2.
Batu Yagiz sigue adelante después de un remate en el juego 2.
Linus Tulleson muestra su forma de servicio durante el primer juego
Nikola Botev usa un toque suave para controlar el balón.
Filip Ruggiero (izquierda) y Aaron Winslow saltan para bloquear. Los Ridgers ganaron en tres juegos consecutivos, 25-13. 25-20, 25-14, contra Paterson Arts & Science Charter en el torneo seccional estatal del Grupo 1 del norte de Jersey el 27 de mayo en GRHS.
Aaron Winslow remata el balón a pesar de la presión defensiva. Los Ridgers ganaron en tres juegos consecutivos, 25-13. 25-20, 25-14, contra Paterson Arts & Science Charter en el torneo seccional estatal del Grupo 1 del norte de Jersey el 27 de mayo en GRHS.

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