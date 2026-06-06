Buenos deportes: el voleibol masculino de Sanger High gana el primer campeonato estatal en la historia de la escuela

SANGER, California (KFSN) — El equipo de voleibol masculino de Sanger High School ha consolidado su lugar en la historia de la escuela después de capturar el primer campeonato estatal del programa, marcando un hito después de más de un siglo de gestación.

“El equipo de voleibol masculino de esta temporada hizo algo que ningún otro Apache ha podido lograr”, dijeron los jugadores, reflexionando sobre una carrera histórica que culminó con el título.

“Pensamos: vamos a ser el primer equipo. Eso realmente nos motivó”, dijo el estudiante de segundo año Troy Hingano.

En más de 120 años de historia de la escuela, Sanger High nunca había traído a casa un trofeo de campeonato estatal. Eso cambió el sábado pasado, cuando los Apaches derrotaron a Francis Parker de San Diego en cuatro sets para asegurar el título.

La victoria fue significativa más allá de la propia escuela. Sanger se convirtió en el primer equipo del Valle Central en ganar un campeonato estatal de voleibol masculino y el primer equipo deportivo de la escuela en aparecer siquiera en un campeonato estatal.

“Cuando finalmente me di cuenta, fue como si realmente lo hubieramos logrado. Todas las horas, todo el trabajo duro, todo lo que hemos sacrificado con nuestros entrenadores y todo, finalmente lo logramos”, dijo el junior Ryan Vang.

Para los jugadores, la victoria también tuvo un significado más amplio en cuanto a representación y reconocimiento de equipos fuera de las regiones tradicionales poderosas.

“Creo que significa que podemos jugar. No es sólo el sur de California o Los Ángeles”, dijo Hingano.

El entrenador en jefe Scott Okada reconoció el crecimiento constante y la confianza del equipo a lo largo de la temporada.

“No sé si hemos visto a un grupo mejorar tanto como lo hizo esta temporada. Se podía ver cómo crecía la confianza a medida que avanzaba la temporada”, dijo Okada.

Los jugadores dijeron que la experiencia la llevarán consigo mucho después de la temporada.

“Es la alegría y la emoción, pero también es el orgullo de representar al valle. Es algo realmente genial”, dijo Vang.

Con una plantilla joven y sólo tres estudiantes de último año graduados, los Apaches ya miran hacia el futuro, esperando que su logro histórico no sea un momento aislado sino el comienzo de un éxito sostenido.

“Es genial que estos muchachos sepan que han hecho algo especial… Incluso si venimos de esta pequeña ciudad, todavía podemos hacer cosas increíbles”, dijo Okada.

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