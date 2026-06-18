Arranca proyecto argentino de reparación de miradores para 2026 | El sol de plumas

El Grupo Argentino de Reparación Rock Lookout anuncia que inician proyectos de reparación para el año. Los organizadores dicen que esperan terminar el proyecto de reparación esta temporada. El grupo ha estado trabajando gradualmente en la vigilancia desde el otoño de 2020 y los voluntarios han logrado avances significativos.

La pandemia ralentizó el progreso en 2021 junto con el incendio Dixie, pero el grupo recibió una subvención del Comité Asesor de Recursos del Servicio Forestal en ese momento, lo que permitió trabajar con grava en la carretera y comenzar la construcción de escaleras de acero. En 2023, 180 sacos de hormigón subieron la colina a lomos de numerosos voluntarios. En 2024, el pesado acero subió la colina con 12 voluntarios en cada pieza.

En 2025 se construyeron dos tramos de escaleras y se colocó un techo al edificio. Los organizadores dicen que otra subvención otorgada en el otoño de 2025 acelerará el proyecto al permitir que el grupo contrate contratistas profesionales que montarán el revestimiento, instalarán ventanas, instalarán un sistema solar y protección contra rayos, y más.

La voluntaria Melissa Krig sube la colina bailando con madera para Argentina.

El presidente Jeff Greef ha estado organizando el proyecto durante todo el proceso y dijo que está satisfecho con el esfuerzo de la comunidad para hacerlo realidad. “Hemos tenido docenas de voluntarios de la comunidad que vinieron a ayudar, lo cual ha sido muy divertido y muy productivo”, dijo Greef. “Y estamos muy agradecidos a Sierra Pacific Industries por la subvención que nos dieron y que nos ayudó a pagar los suministros de materiales el año pasado, lo que nos permitió seguir adelante”, dijo Greef.

Los miembros de la comunidad que estén interesados ​​en ayudar pueden comunicarse con Jeff Greef por mensaje de texto al 530-616-9031.

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