Chivu firma nuevo contrato con el Inter hasta 2028

El técnico Cristian Chivu ha firmado una extensión de contrato para seguir al mando del Inter hasta junio de 2028.

Chivu tuvo una destacada primera temporada al frente del Inter, llevándolos al doblete de la Serie A y la Coppa Italia luego de reemplazar a Simone Inzaghi antes de la Copa Mundial de Clubes.

Dirigió 58 partidos en todas las competiciones, ganando 38 de ellos (9 empates y 11 derrotas), terminando la temporada con un porcentaje de victorias del 65.5%.

Chivu se convirtió en el quinto entrenador en la historia en ganar el Scudetto en su primera temporada con el Inter en la Serie A, después de Arpad Weisz en 1929-30, Alfredo Foni en 1952-53, Giovanni Invernizzi en 1970-71 (que se hizo cargo del equipo en noviembre) y Jose Mourinho en 2008-09.

Al agregar la Coppa Italia, el rumano volvió a reescribir los libros de récords, convirtiéndose en el único entrenador en la historia del Inter en ganar ambos torneos en el mismo año, tanto como jugador como entrenador.

El Inter anotó 89 goles esta temporada, la misma cantidad que en sus dos temporadas anteriores ganando el Scudetto (también en 2020-21 y 2023-24).

Los Nerazzurri aseguraron el título de la Serie A contra el antiguo equipo de Chivu, Parma, el 3 de mayo con tres juegos restantes.

El Inter comenzará la temporada 2026-27 en casa ante Monza.