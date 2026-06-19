Spike Lee, Timothée Chalamet y todas las estrellas vistas en el desfile de los New York Knicks Ticker-Tape

Spike Lee, Timothée Chalamet y otros famosos neoyorquinos y celebridades de Hollywood estuvieron en la Gran Manzana el jueves mientras la ciudad celebraba a los New York Knicks con un desfile en el bajo Manhattan después de que el equipo desafiara las probabilidades con dos históricos juegos de remontada en una racha que terminó el sábado con el equipo ganando sus primeras Finales de la NBA en 53 años.

La histórica victoria de los Knicks fue increíble para la televisión, no sólo porque el equipo ganó el campeonato la semana pasada sobre los San Antonio Spurs en cinco juegos, sino porque algunas de las estrellas más importantes de Hollywood estaban allí observando la acción en la cancha en lo que se conoció como “la fila de celebridades”.

El jueves, Lee, Chalamet y su colega megafan de los Knicks, Mariska Hargitay, estuvieron en el centro para apoyar a su equipo después de asistir a los juegos en el Madison Square Garden mientras el fervor se apoderaba del centro de Manhattan en las noches de juego de las últimas dos semanas, ya sea que los equipos se enfrentaran en el famoso estadio local de la ciudad o en San Antonio.

El desfile del jueves comenzó a las 10 am cerca de Battery Park y viajó hacia el norte por Broadway a través del icónico Cañón de los Héroes antes de terminar en el Ayuntamiento.

Lee, probablemente el fanático número uno del equipo, montó en una carroza con el MVP de las Finales de la NBA, Jalen Brunson. Al mismo tiempo, Chalamet, que asistió a todos los partidos de las Finales, incluso en San Antonio, enfureció a la multitud mientras dirigía a los asistentes en un canto de “¡Vamos, Knicks!” mientras estaba parado en lo alto de un autobús de dos pisos. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, también estuvo allí para celebrar al equipo, que se llevó el título del campeonato en su primer año en el cargo. Montó una carroza con el pívot estrella Karl-Anthony Towns y el delantero OG Anunoby.

Hargitay vistió pantalones azules y naranjas brillantes de los Knicks mientras celebraba con su esposo, el actor Peter Hermann, y su hijo adolescente, August. El Ley y orden: UVE La actriz llamó la atención cuando corrió hacia la cancha después de la victoria del equipo en el Juego 5.

Patrick Ewing y Mariska Hargitay son vistos en el desfile de cintas del campeonato de los New York Knicks. Foto de José Pérez/Bauer-Griffin/GC Images

Stiller fue visto en una de las carrozas el jueves. El actor y director fue visto en cada juego filmando la acción, que se confirmó que era para un documental que seguirá el arco completo del equipo desde los años 90 hasta la improbable carrera récord de este año; se está asociando con la NBA, A24 y HBO para el proyecto.

Tracy Morgan, fanática de toda la vida de los Knicks y una de las más devotas del equipo, fue vista en la carroza de Jalen Brunson. Brunson anotó 45 puntos en el decisivo Juego 5, borrando un déficit de 10 puntos en el primer cuarto. Antes de la victoria, Morgan predijo que si el equipo ganaba el campeonato, la Estatua de la Libertad quedaría embarazada.

Después de la marcha a través del teletipo, el alcalde Mamdani entregó al equipo la llave de la ciudad. Además de los jugadores de los Knicks, las llaves honoríficas fueron entregadas a los entrenadores y al personal, incluido el propietario James Dolan. Y quién mejor para seguir ese momento que la favorita local Alicia Keys, quien interpretó una versión de “New York State of Mind” de Billy Joel antes de lanzarse a lo que se ha convertido en el himno no oficial de la ciudad, su propio “Empire State of Mind”.

Las estrellas locales del hip-hop también estuvieron en el desfile para celebrar al equipo. Los nativos de Staten Island, Wu-Tang Clan, encabezaron una carroza de hip-hop y se les unieron actos locales como los legendarios Q-Tip, Mobb Deep, Fat Joe, Remy Ma, Fabolous, Ja Rule y MOP Mary J. Blige también hicieron una aparición, junto con Yung Miami.

Asistieron ex Knicks, incluidos Patrick Ewing, Carmelo Anthony, Latrell Sprewell, Larry Johnson, Amar’e Stoudemire, Allan Houston, Stephon Marbury, John Starks y Walt Frazier para ayudar a celebrar el primer título del equipo en más de medio siglo.