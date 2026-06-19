Maestros del Universo listos para secuela a pesar de la decepcionante taquilla

‘Masters of the Universe’ parece estar listo para obtener una secuela a pesar de solo recaudar $89.9 millones en la taquilla mundial, ya que su ingenioso modelo de negocio le da una segunda oportunidad para llegar a los fanáticos de la querida franquicia de figuras de acción de los años 80 y la caricatura en la que se basa la película.

Masters of the Universe no logró abrirse camino hasta la cima de las listas cuando debutó a finales de la primera semana de junio con una recaudación doméstica de $29.4 millones. Terminó en segundo lugar, siendo ampliamente vencido por el reinicio de bajo presupuesto de Scary Movie, que recaudó $54.3 millones.

Backrooms y Obsession, dos otras películas de terror sin adornos, no estuvieron muy atrás de Masters of the Universe, con una recaudación de $26.3 millones y $25.4 millones respectivamente. Aunque las ganancias de estas películas fueron en aumento, la película de He-Man siguió perdiendo potencia y cayó al quinto lugar en el ranking con solo $8.9 millones en ventas de boletos.

Por lo que hasta ahora, los cines han recibido $45 millones de Masters of the Universe, que es menos que los $52.1 millones que Amazon MGM Studios gastó solo en la preproducción como reveló este autor. Según Variety, el costo total de la película ronda los $170 millones y, si es preciso, esto significa que tendría que recaudar alrededor de $340 millones en taquilla para alcanzar el punto de equilibrio. Masters of the Universe está a un cuarto de mil millones de dólares de esa cifra, lo que genera una considerable pérdida para Amazon en la película. O eso parece.

La película parecía tener un final feliz inicialmente ya que el público le dio un impresionante 87% en el agregador de críticas Rotten Tomatoes. Una clásica película palomitera, sus visuales vívidos y escenas de acción llamativas le valieron elogios. No hay duda de que los cinéfilos disfrutaron de la película. El problema es que no ha habido suficientes personas para verla debido a los cambios en la demografía de la audiencia tras la pandemia.

Los espectadores de todo el mundo se engancharon al streaming durante el confinamiento y la audiencia de los cines aún no se ha recuperado. Los expertos de Gower Street Analytics predicen que las ganancias mundiales en taquilla de este año alcanzarán los $34.7 mil millones, lo que representa un 18% menos que su pico en 2019. A medida que aumentaba la popularidad del streaming durante la pandemia, también lo hacía el número de plataformas, lo que provocó un aumento del gasto en servicios para el hogar. Esto explica por qué los adultos tienden a ser los encargados de las suscripciones de streaming y son la audiencia más interesada en Masters of the Universe.

A pesar de estar basado en una popular franquicia de juguetes, ‘Masters of the Universe’ ha fracasado en atraer a audiencias jóvenes.

A pesar del éxito de un renacimiento animado de la franquicia hace unos años, ha fallado en cautivar a los niños. Un ejemplo de esto es que los niños menores de 12 años solo representaron el 4% de la audiencia de Masters of the Universe durante su fin de semana de estreno, según Deadline, mientras que el grupo de edad de más de 35 años dominaba el 57% y los mayores de 45 años, que crecieron con la caricatura original, representaban el 36%.

Aunque Masters of the Universe es sin duda una película apta para niños, no está dirigida a ellos de la misma manera que The Super Mario Bros. Movie y A Minecraft Movie lo estaban. Esas películas tuvieron éxito en parte debido a que los padres llevaban a sus hijos pequeños a verlas. Todavía se ve un viaje al cine como una forma efectiva de mantener entretenidos a los niños pequeños, mientras que las películas de terror atraen fuertemente a las parejas.

Es posible que la película no haya sido lanzada en Francia debido a leyes estrictas sobre la ventana de estreno en streaming.

Esto refleja los comentarios que el luminario de Hollywood Michael Eisner me dijo en una entrevista para el Daily Mail hace tres años. “Sus hijos no van a querer salir mientras usted está sentado en la otra habitación”, dijo. “Van a querer llevar a una cita al cine. Las películas en los cines son entretenimiento económico. Así que los conciertos no van a desaparecer y las películas no van a desaparecer”.