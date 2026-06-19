UFC Vegas 119 ‘Kape vs. Horiguchi 2’ jugada por jugada, resultados y puntuación de la ronda

La cobertura en vivo de Sherdog sobre UFC Vegas 119 comenzará el sábado a las 5 p.m., hora del Este. El evento también se conoce como UFC Fight Night 279.
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Collins (-160); Tanzilovi (+140)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Rosa (-115); Santos (+100)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Chokheli (-310); Shahbazyan (+260)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: También (-400); Bolaños (+320)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Nacimiento (-200); Zorro (+170)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Mesquita (-600); Mullins (+450)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Lima (-650); Borja (+475)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Oliveira (-250); Fili (+200)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Magomedov (-300); Baghdasaryan (+250)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Rodríguez (-170); Amil (+145)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Stirling (-320); Lindalaba (+250)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
El resultado oficial
VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Kape (-160); Horiguchi (+135)
Ronda 1
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 2
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 3
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 4
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:
Ronda 5
Puntuaciones de Sherdog
Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda: