Home Deportes y Competencias. UFC Vegas 119 ‘Kape vs. Horiguchi 2’ jugada por jugada, resultados y...

UFC Vegas 119 ‘Kape vs. Horiguchi 2’ jugada por jugada, resultados y puntuación de la ronda

By
Martina López
-
10
0

La cobertura en vivo de Sherdog sobre UFC Vegas 119 comenzará el sábado a las 5 p.m., hora del Este. El evento también se conoce como UFC Fight Night 279.

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Collins (-160); Tanzilovi (+140)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Rosa (-115); Santos (+100)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Chokheli (-310); Shahbazyan (+260)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: También (-400); Bolaños (+320)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Nacimiento (-200); Zorro (+170)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Mesquita (-600); Mullins (+450)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Lima (-650); Borja (+475)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Oliveira (-250); Fili (+200)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Magomedov (-300); Baghdasaryan (+250)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Rodríguez (-170); Amil (+145)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Stirling (-320); Lindalaba (+250)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

VISTA PREVIA DE APUESTAS | INFORME DE EXPLORACIÓN | PROBABILIDADES: Kape (-160); Horiguchi (+135)

Ronda 1

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 2

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 3

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 4

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

Ronda 5

Puntuaciones de Sherdog

Tristen Critchfield anota la ronda:
Brian Knapp anota la ronda:
Tyler Treese anota la ronda:

El resultado oficial

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR