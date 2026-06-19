El tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz aumenta después de que EE. UU. e Irán implementen un acuerdo para abrir el paso marítimo.

El tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz aumenta después de...

Al menos 20 petroleros han cruzado el Estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Irán comenzaron a reabrir la vía marítima al tráfico comercial, según la firma de inteligencia comercial Kpler.

Los tránsitos de petroleros alcanzaron el jueves el nivel más alto desde el 2 de junio, dijo la firma. Sin embargo, el tráfico sigue por debajo de los niveles previos a la guerra, cuando más de 100 barcos, incluyendo docenas de petroleros, transitaban diariamente por Ormuz.

En total, 25 barcos cruzaron Ormuz el jueves, incluyendo carga, contenedores y otras clases de buques, además de los petroleros, según Kpler. El tráfico se ha incrementado después de que la Marina de Estados Unidos levantara su bloqueo a Irán, mientras que Teherán está permitiendo que los barcos crucen Ormuz durante 60 días sin pagar peajes.

“El tráfico estuvo ampliamente equilibrado, con 13 cruces de Oeste a Este y 12 de Este a Oeste,” dijo Matt Smith, director de investigación de materias primas de Kpler.

Tres superpetroleros de Arabia Saudita y uno de los Emiratos Árabes Unidos cruzaron Ormuz el jueves, según Kpler. Estos enormes buques, llamados transportadores de crudo muy grandes, o VLCCs, pueden transportar hasta 2 millones de barriles de petróleo.

Los superpetroleros iraníes están encendiendo sus transpondedores después de apagarse durante la guerra, analistas de Kpler informaron a sus clientes en una nota del viernes. Cinco superpetroleros iraníes cargados de petróleo fueron observados abandonando la región el viernes, dijeron los analistas.

“Los flujos de barcos en ambos sentidos sugieren que el comercio de crudo iraní está volviendo gradualmente a patrones operativos más normales,” dijeron los analistas.

Dieciocho barcos que cruzaron el jueves siguieron la ruta designada por Irán para cruzar Ormuz, según Kpler. Solo un barco utilizó la ruta definida por la Organización Marítima Internacional. La ruta utilizada por seis barcos no pudo ser confirmada, según Kpler.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha generado preguntas sobre cómo se gobernará Ormuz. Después de que termine el período de 60 días sin peajes, Irán mantendrá conversaciones con Omán y los estados del Golfo sobre cómo administrar el estrecho, según los términos del acuerdo. Esto parece dejar abierta la posibilidad de que se impongan peajes en el futuro.