Scotiabank tienen la oportunidad de hacer historia esta noche clasificándose para la fase eliminatoria de una Copa del Mundo por primera vez.

Un empate contra Marruecos en Boston casi seguramente sería suficiente, pero una victoria garantizaría a los hombres de Steve Clarke un lugar en los octavos de final.

Escocia superó a Haití en su debut pero tendrá que elevar su nivel de rendimiento si quiere alcanzar su objetivo.

Marruecos llegó a las semifinales en Catar 2022 y aseguró un empate bien merecido con Brasil en su primer partido en Nueva Jersey.

Y Clarke conoce el desafío que enfrentan contra el equipo que polémicamente ganó el título de la Copa Africana de Naciones este año.

“Cualquier vez que juegas contra un equipo dentro de los diez primeros del mundo, sabes que tendrás que ser bueno sin y con el balón”, dijo Clarke en una conferencia de prensa previa al partido.

“No tenemos ilusiones sobre la magnitud de la tarea para el próximo juego. Marruecos llegó a las semifinales en la última Copa del Mundo y creo que este equipo es ligeramente mejor que ese – eso te da una idea de la tarea que tenemos por delante.”

Donde ver Escocia vs. Marruecos: Canal de TV, transmisiones en vivo en línea

El viernes comienza a las 23:00 BST (18:00 ET / 15:00 PT). En el Reino Unido, la cobertura en vivo es por ITV1.

Los fanáticos pueden ver la acción a través del sitio web de ITV y la aplicación ITVX, que está disponible en una variedad de dispositivos para ver sobre la marcha.

Copa del Mundo 2026: Estadísticas de Escocia vs. Marruecos

– Estos equipos se enfrentaron durante la fase de grupos de las finales de 1998, Marruecos ganó 3-0 para su mayor victoria en una Copa del Mundo. – Escocia ha ganado ocho de sus últimos 11 partidos competitivos (D1 L2) y cinco de sus últimos seis (L1), con sus únicas derrotas siendo en casa y en Grecia. – John McGinn ha marcado 21 goles bajo el mando de Steve Clarke para Escocia, la mayor cantidad de goles de un jugador bajo un solo entrenador escocés junto con Denis Law bajo Ian McColl (21 en 21 partidos). – La Tartan Army podría ganar más de un juego y juegos consecutivos en un solo torneo importante por primera vez. – Clarke está liderando a Escocia en su tercer torneo importante después de la EURO 2020 y la EURO 2024, lo cual es más que cualquier otro entrenador de la selección nacional. – Incluyendo las apariciones en la EURO, Escocia no ha superado la ronda inicial en ninguno de sus 12 intentos anteriores en competiciones importantes. – Nueve de los últimos 12 partidos de Marruecos en la Copa del Mundo han sido contra equipos europeos, sin ningún equipo jugando tantos partidos contra oposición europea desde las finales de 2018. – Marruecos no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos de fase de grupos en la Copa del Mundo (G2 E3), que es la mejor racha de una nación africana: Camerún estuvo invicto en cinco entre 1982 y 1990 y Senegal tuvo cinco juegos de grupos invictos entre 2002 y 2018. – El actual Jugador Africano del Año, Achraf Hakimi, realizó más entradas (26) que cualquier otro jugador en la Copa del Mundo 2022 y registró la segunda mayor cantidad de duelos ganados en tierra (41). – El centrocampista Ayyoub Bouaddi fue capitán de Francia Sub-21 hasta que se aprobó su cambio a Marruecos en mayo. Brahim Díaz, quien fue el máximo goleador de la Copa Africana de Naciones de este año con cinco goles, nació en España.

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