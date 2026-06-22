Gran disputa amenazaría el acuerdo de Trump con Irán por miles de millones en fondos congelados de Teherán: experto

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Mientras los negociadores estadounidenses e iraníes se reunían en Suiza el domingo, un analista regional advirtió que una disputa sobre miles de millones en activos iraníes potencialmente descongelados podría poner a prueba rápidamente la durabilidad de un incipiente acuerdo interino.

El desacuerdo está surgiendo, dicen, a medida que Washington y Teherán comienzan a implementar el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, y los negociadores celebran la primera ronda de conversaciones en Bürgenstock, cerca de Lucerna, Suiza.

Según Iran International, el presidente Masoud Pezeshkian había señalado las expectativas de Teherán el domingo temprano, diciendo: “6 mil millones de dólares de nuestros fondos en Qatar serán devueltos. Trump, que intentó negar a Irán sus derechos, los reconoció en su reciente discurso”.

La disputa se remonta a las discusiones en la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, donde los líderes mundiales debatieron el tema.

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“Hemos tomado su dinero, no es nuestro dinero, es su dinero, y lo hemos congelado”, dijo el presidente Donald Trump. “En cierto momento, supongo que tendremos que devolverlo”.

También subrayó que cualquier acceso a los fondos sigue siendo estrictamente condicional y escribió en Truth Social que Irán no recibiría “ni diez centavos” durante el período de negociación de 60 días si no cumplía sus compromisos.

“Existen efectivamente dos narrativas contrapuestas sobre los fondos congelados”, dijo a Fox News Digital Alex Vatanka, investigador principal del Middle East Institute.

“La liberación de activos congelados no es simplemente una cuestión económica. Es una de las pruebas políticas centrales de confianza entre Teherán y Washington y probablemente se convertirá en una de las primeras disputas importantes sobre su implementación en las próximas semanas”, añadió Vatanka.

El párrafo 11 del marco del MOU establece que Estados Unidos “se compromete a poner plenamente a disposición” los fondos iraníes restringidos y congelados.

Sin embargo, el acuerdo vincula cualquier liberación de fondos a un proceso paso a paso basado en el cumplimiento, en lugar de otorgar acceso inmediato y sin restricciones.

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“En primer lugar, sigue existiendo una incertidumbre considerable sobre la cantidad total de activos iraníes congelados en el extranjero”, dijo Vatanka.

“Los funcionarios iraníes a menudo hablan de más de 100 mil millones de dólares, mientras que las estimaciones occidentales varían más. Las negociaciones inmediatas, sin embargo, parecen enfocadas en asegurar el acceso a aproximadamente 24 mil millones a 25 mil millones de dólares como tramo inicial”.

Los activos congelados de Irán se estiman ampliamente entre 100 mil millones y 120 mil millones de dólares y se mantienen bajo sanciones y restricciones financieras en países como China, India, Irak y Corea del Sur, según un informe del Wall Street Journal.

Vatanka dijo que la disputa central se extiende más allá del tamaño del pago.

“La verdadera disputa no es simplemente cuánto dinero recibe Irán, sino quién controla en última instancia cómo se gasta”.

“Los funcionarios iraníes están enfatizando la soberanía sobre los fondos, mientras que Estados Unidos está tratando de preservar su influencia imponiendo condiciones a su uso”, añadió mientras las conversaciones comenzaban el domingo.

En una declaración en X, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar dijo que las conversaciones tienen como objetivo alcanzar un acuerdo integral y duradero que cubra todos los elementos del marco.

El portavoz Majed bin Mohammed Al Ansari dijo que los equipos técnicos estaban negociando el acuerdo final mientras que los grupos de supervisión monitorearían la implementación y seguirían el progreso.

Según los informes, Estados Unidos y Qatar están explorando un mecanismo para canalizar 6.000 millones de dólares iniciales hacia compras humanitarias, incluidos alimentos y medicinas.

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Sin embargo, los funcionarios de inteligencia occidentales siguen preocupados de que los fondos descongelados puedan desviarse hacia conflictos regionales en lugar de proyectos de desarrollo internos.

Reuters informó que Irán ya le ha indicado a Hezbolá que podría reanudarse un mayor apoyo financiero si mejora el flujo de efectivo de Teherán.

“Esta cuestión también tiene una importante dimensión regional”, afirmó Vatanka. “Irán se ha comprometido a destinar una parte de esos fondos de reconstrucción a apoyar su debilitada red de representantes en el Líbano”.

“Estados Unidos ha insistido en que Irán no puede utilizar ningún activo descongelado para financiar organizaciones terroristas, advirtiendo que el acceso a los fondos sería revocado si Teherán viola los términos del acuerdo”, añadió.

Vatanka dijo que las dos partes también siguen divididas sobre el propósito más amplio del acuerdo.

“Teherán presenta los aproximadamente 25 mil millones de dólares como dinero que se liberará gradualmente y se invertirá en la reconstrucción de la infraestructura del país, y los funcionarios hablan de carreteras, aeropuertos, corredores de transporte y proyectos que visiblemente benefician a los iraníes comunes y corrientes”.

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“Washington, sin embargo, parece estar describiendo algo mucho más limitado”, añadió Vatanka.

“Los funcionarios estadounidenses han indicado que quieren que los fondos se liberen a través de mecanismos controlados, principalmente para compras humanitarias y otras compras civiles aprobadas, en lugar de darle a Teherán acceso irrestricto”.