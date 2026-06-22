Fichajes de agentes libres: Novatos de la División Central de la AL encabezan las…

Un par de novatos de la Liga Americana Central comparten una característica común: ambos son bateadores zurdos, ambos terminaron la semana pasada entre los 10 mejores en términos de puntos de fantasía anotados, y – lo más importante – ambos siguen disponibles en la gran mayoría de las ligas de ESPN. Es hora de remediar esa última característica.

Travis Bazzana, 2B, Cleveland Guardians (28.1% en plantilla): En medio de la fractura del gancho del hueso hamate izquierdo de José Ramírez (una lesión que lo mantendrá fuera más allá del descanso del Juego de Estrellas como mínimo), los Guardians buscan a alguien, cualquiera, que pueda liderar su ofensiva en lugar del veterano. Bazzana, la primera selección general en el draft de 2024, hizo su caso durante la semana pasada, anotando 34 puntos de fantasía con índices de bateo de .429/.520/.952 y tres jonrones, dos de ellos en la victoria 8-1 del equipo el sábado en Houston. El novato continuó demostrando su elite juicio de la zona de strikes (su tasa de bases por bolas del 12.1% lo coloca en el percentil 80) y su aumento en la calidad del contacto (tuvo una tasa de bateo duro del 55.6% en la semana) fue una buena señal de que está empezando a convertirse en un productor de carreras.

Bazzana ha manejado las tareas del encabezado para los Guardians en 22 de sus últimos 25 juegos, incluidos seis contra un abridor zurdo, un papel que debería mantener durante el resto de la temporada (incluso después del regreso de Ramírez). Entre eso y su enfoque en el plato, es un ajuste ideal de habilidades para nuestro sistema de puntuación de puntos de la liga estándar.

Carter Jensen, C, Kansas City Royals (32.0% en plantilla): Uno de los principales candidatos para el premio al Novato del Año de la Liga Americana al comienzo de la temporada, el 2026 de Jensen tuvo un comienzo accidentado, ya que registró un OPS de .657 y una tasa de ponches del 30.2% en sus primeros 59 juegos. En los 12 partidos desde entonces, finalmente parece haber hecho clic, bateando .375/.407/.708 con tres jonrones, 11 carreras impulsadas y, de manera muy alentadora, una tasa de ponches del 14.8%. Eso incluyó una actuación de 4 de 4 incluyendo un jonrón en Washington el miércoles, así como haber conectado imparable en todos los 12 juegos.

Jensen continúa recibiendo turnos al bate casi diarios en una efectiva rotación de receptor/designado con Salvador Pérez, y el novato se ha apoderado del papel de encabezado del equipo contra lanzadores derechos (12 aperturas consecutivas contra ese lado). La calidad del contacto de Jensen sigue siendo excelente (tiene una tasa de bateo duro del 51.1% en junio) y el rol regular le otorga un valor añadido como receptor elegible para la fantasía. No es difícil imaginarlo como uno de los 10 mejores receptores de fantasía con un potencial para estar entre los cinco primeros en lo que resta de la temporada.

Bazzana y Jensen no son los únicos novatos zurdos de la Liga Americana Central que han surgido como intérpretes viables en ligas de puntos. También considere agregar a:

Sam Antonacci, 2B/3B/OF, Chicago White Sox (18.2% en plantilla): Al igual que sus compañeros novatos de la Liga Americana Central, Antonacci se ha elevado al papel de encabezado en las últimas semanas, comenzando cada uno de los últimos 32 juegos de los White Sox contra un abridor derecho. La producción de fantasía de Antonacci quizás aún no haya alcanzado el nivel de la de Bazzana o Jensen en junio, pero los índices de bateo de .316/.426/.521 de este novato de los White Sox este mes indican que está empezando a sentirse cómodo en el nivel competitivo más alto del juego. No subestime esta incendiaria ofensiva de los White Sox, que ocupa el quinto lugar en las Grandes Ligas en carreras por juego en las últimas seis semanas (5.06). Mientras este equipo siga rindiendo, querrás tener a este bateador de contacto orientado al plato de fantasía en tu alineación.

Retorno de lesión/recogida de dos partidos

Shane Bieber, SP, Toronto Blue Jays (28.0% en plantilla): Bieber es un caso complicado para la fantasía: un lanzador que quizás ya haya sido guardado en un lugar para lesionados en tu liga, o tal vez esté a punto de convertirse en la mejor adquisición semanal si tu liga tiene reglas que prohíben agregar jugadores lesionados antes de su activación. Sea cual sea la situación, su debut en la temporada del martes será uno de los juegos más vistos del día, ya que el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2020 regresará de la inflamación en el codo derecho a tiempo para enfrentarse a los Astros de Houston en casa. Eso alinea a Bieber para una semana con dos aperturas, con la segunda apertura llegando en casa contra los Texas Rangers, con ambos equipos con rendimientos medios contra lanzadores derechos. Considerando que los números de su rehabilitación en ligas menores fueron solo regulares (ERA de 6.88 en cinco aperturas), probablemente sea mejor guardar a Bieber y evaluarlo en lugar de activarlo de inmediato, pero su potencial para el resto de la temporada es lo suficientemente grande como para asegurarse de que esté en plantilla en todas partes.

Recogidas de ligas más profundas

Endy Rodríguez, 1B/C, Pittsburgh Pirates (0.9% en plantilla): Una recomendación de recogida para las “ligas más profundas” hace cinco semanas, Rodríguez asciende al estatus de liga mixta universal esta semana, gracias en gran parte a la decisión de los Pirates el jueves de cambiar al recuperándose Joey Bart a los Bravos de Atlanta. Rodríguez se ha afirmado como un sólido compañero de receptor para Henry Davis, aunque con un potencial ofensivo mucho mayor que el de Davis orientado defensivamente. Si Rodríguez tuviera las apariciones al plato necesarias, sus métricas de calidad del contacto Statcast – velocidad de salida promedio, tasa de Barriles, wOBA esperado – estarían todas en el percentil 80 o mejor, y lo está haciendo mejor detrás del plato de lo esperado. Hay lo suficiente aquí con el intercambio de Bart como para que Rodríguez deba estar en plantilla en cualquier liga que comience con 24 receptores o más.

Matt Shaw, 3B/OF, Chicago Cubs (3.0% en plantilla): Regresó de una lesión de espalda el 9 de junio, y la decisión subsecuente de los Cubs de dar por terminado el experimento Moises Ballesteros-en-el-designado el jueves catapultó a Shaw de regreso a un rol titular, como el jardinero derecho que empujó a Seiya Suzuki de vuelta al bateador designado. Ahora probablemente un jugador regular en el futuro previsible, el rendimiento de Shaw de 6 de 21, dos triples, un jonrón en la última semana, así como su potencial de contacto y poder por encima del promedio, lo hacen digno de ser agregado en cualquier liga de esta profundidad o mayor.

Joshua Báez, OF, San Luis Cardinals (2.2% en plantilla): Un jugador reservado en lugar de una adición directa a la alineación en ligas de esta profundidad, Báez necesita ser añadido en ligas basadas en las actuaciones recientes en ligas menores, así como en las luchas de los Cardinals para cubrir los jardines izquierdo y central hasta ahora (un wOBA combinado .295 clasificado en el 24to lugar). Un seleccionado de la segunda ronda en 2021, Báez disfrutó de un juego de cuatro jonrones el martes, y conectó otros cinco jonrones en los 16 juegos de junio que lo rodearon (para un total de nueve jonrones en 17). Está bateando .347/.385/.878 con 14 jonrones y 35 carreras impulsadas en 23 juegos solo en las últimas cuatro semanas, y debería ganar un llamado próximamente.