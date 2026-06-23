El álbum de Rod Stewart, “Still the Same … Great Rock Classics of Our Time” alcanzó el número uno el 28 de octubre de 2006 por una semana. Clive Davis de J Records incorporó el título de la canción de Bob Seger & The Silver Bullet Band “Still the Same” en el título de este álbum. Interrumpió una larga sucesión de álbumes de Stewart como parte de la “Great American Songbook”. Este fue su cuarto álbum número uno y el primero con canciones contemporáneas de pop/rock en la cima desde 1979. [Contexto: El álbum de Rod Stewart, con un título de nueve palabras, logró una posición destacada en la lista de álbumes número uno de Billboard 200 con las títulos más largos.]

Coldplay, en su álbum “Viva La Vida or Death and All His Friends”, también con nueve palabras, llegó a la cima el 5 de julio de 2008 durante dos semanas. El título de la canción principal fue un éxito en el Hot 100, ganando un reconocimiento de los Grammy. [Contexto: El álbum de Coldplay con un título de nueve palabras logró el número uno en la lista de álbumes más largos de Billboard 200.]

Además, la banda The 1975 tiene el título más largo de un álbum número uno en la historia de Billboard 200 con “I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It” alcanzando el primer lugar durante una semana el 19 de marzo de 2016. [Contexto: El álbum de The 1975 con un título de 16 palabras se convirtió en el álbum más largo en alcanzar el número uno en la lista de álbumes de Billboard 200.]