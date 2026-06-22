Messi determinado a disfrutar rompiendo el récord de goles en la Copa del Mundo

Un “cansado” Lionel Messi está ansioso por disfrutar el momento después de convertirse en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo. Messi igualó el récord de Miroslav Klose en el primer partido de Argentina gracias a un hat-trick. Luego anotó un doblete para liderar a su equipo en una victoria de 2-0 sobre Austria el lunes para romper el récord, y ahora tiene 18 goles en torneos. También fue una victoria que aseguró que Argentina jugará en la ronda de 32, asegurando su lugar con un partido de grupo por disputar. Podría haber tenido más, pero antes de su doblete, falló un penal en el noveno minuto, lo que significa que no se llevó el balón del partido por segundo juego consecutivo. El capitán de Argentina ha cobrado (siete) y fallado (tres) la mayoría de los penales en la historia de la Copa del Mundo (excluyendo las tandas de penales), y ahora no ha podido anotar en seis de sus 31 penales cobrados para la selección nacional. Sin embargo, ahora es solo el tercer jugador en marcar en seis apariciones consecutivas en la Copa del Mundo, después de Just Fontaine en 1958 y Jairzinho en 1970. “Estoy disfrutando este momento y viendo hasta dónde podemos llegar juntos”, dijo a Telemundo. “Tenía el penal, pero tal vez no habría marcado los otros [si hubiera entrado]. Francamente, estoy muy feliz por la victoria, especialmente porque es una victoria tan crucial, luchada y merecida, pero que nos da tranquilidad para lo que viene. Esta es la Copa del Mundo; fue un partido muy parejo, muy intenso, y estamos felices de haber sumado seis puntos y de habernos clasificado”. Al preguntarle cuál de sus goles en la Copa del Mundo era su favorito, agregó: “No sé. Francamente, no puedo recordar en este momento. Estoy cansado, me estoy quedando sin energía y me cuesta pensar. De todos modos, solo voy a disfrutar este momento y estoy ansioso por celebrar con mis compañeros de equipo”. Lionel Scaloni también elogió a su capitán, elogiando la forma en que Messi reaccionó al temprano penal fallado. “Es lógico que sea un golpe no convertir un penal, pero sabiendo que en el momento de encenderse, cuando Leo se enciende, todos también lo hacen”, dijo. “Y creo que esa también es una fortaleza del equipo. Incluso cuando el equipo estaba sufriendo sin tener el balón, él estaba trabajando y ganó un balón en el gol, se podía ver su compromiso”. En cuanto a Austria, siguen en el segundo lugar del Grupo J, y aún tienen trabajo por hacer en su último partido de grupo contra Argelia si quieren clasificar para los octavos de final. Han perdido 10 de sus últimos 17 partidos en torneos importantes entre la Copa del Mundo y la Eurocopa (Ganados 5 Empatados 2). A pesar de eso, llevaron el juego a Argentina, con sus 56 entradas en el tercio final más que sus oponentes (40), y tuvieron seis tiros, aunque solo uno de esos fue a puerta. “Podríamos haber logrado más, pero en general, nuestro rendimiento fue exactamente como lo habíamos planeado – audaz y valiente,” dijo Rangnick a Magenta TV. “Me hubiera gustado ver un poco más de valentía en una o dos situaciones, y quizás uno o dos disparos desde la distancia, lo cual habría sido posible, especialmente en la primera mitad. La forma en que llegó el 2-0, con ese contraataque sucediendo, fue muy frustrante. Pero en general, fue un buen rendimiento de nosotros”.