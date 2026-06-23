Dwayne The Rock Johnson Explica Cómo el Traje de 40 Libras lo Transformó en Maui para la Versión de Acción en Vivo de Moana

Los horrorizados por la antigua muerte de la madre de Bambi no están solos. Diane Disney se quejó a su padre sobre la inclusión, solo para que le dijeran que estaba siguiendo la narración del libro, Bambi: A Life in the Woods. En respuesta, señaló las libertades que había tomado en el pasado.

Para obtener la historia de vida de un cervatillo justamente, los animadores miraron películas de la naturaleza, hicieron excursiones al zoológico de Los Ángeles, estudiaron los movimientos de dos ciervos donados al estudio y, en el mayor acto de compromiso, observaron la descomposición de un ciervo muerto.

Después de aceptar lo que sería el papel de su vida a los 6 años, Donnie Dunagan, la voz de Bambi, pasó a unirse a los Marines y servir en la Guerra de Vietnam. Haciendo todo lo posible para no hablar sobre su breve encuentro con la fama (“La mayoría de la imagen en la mente de las personas de Bambi era un pequeño ciervo frágil, que no lo estaba pasando muy bien, resbalando sobre el hielo de su barriga,” señaló a StoryCorps de NPR) surgió cuando estaba a solo semanas de su jubilación al decirle respetuosamente a un general que no tenía tiempo para completar una tarea asignada.