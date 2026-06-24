Los candidatos respaldados por Mamdani probablemente ganarán en las primarias de NYC, esperan los traders del mercado de predicciones.

El martes por la noche, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, se enfrenta a su primera gran prueba electoral desde su elección en noviembre de 2025. Aunque Mamdani no está en la boleta, su poder para cambiar votantes lo está.

Mamdani ha respaldado a tres candidatos en las primarias congresuales competitivas de la ciudad: el ex contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, en el Distrito 10 de Nueva York, la asambleísta estatal Claire Valdez en el Distrito 7 y la candidata por primera vez Darializa Avila Chevalier en el Distrito 13.

Los operadores en la plataforma de mercado predictivo Kalshi creen que el alcalde ganará dos de tres.

Los especuladores colocan probabilidades del 54% de que Valdez y Lander salgan victoriosos, mientras que Chevalier perderá. También otorgan un 28% de posibilidades de que los tres candidatos ganen y un 20% de que solo Lander triunfe.

Esas probabilidades se basan en contratos combinados, donde los tres eventos de cada candidato individual ganando o perdiendo necesitan ocurrir para que los intercambios se resuelvan como “sí”. Los resultados en los contratos combinados se verifican en la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York.

Las probabilidades y las plataformas de juego no utilizan metodologías utilizadas por las encuestas políticas tradicionales y, por lo tanto, no son un sustituto de las encuestas políticas.

Lander, aliado de Mamdani, desafía al representante demócrata Dan Goldman. Goldman ha sido objeto de críticas de críticos de izquierda por su apoyo a Israel en el distrito que incluye el centro de Manhattan y Park Slope en Brooklyn.

En un contrato que pregunta si un candidato ganará la nominación demócrata en el Distrito 10 de Nueva York, los operadores de Kalshi le dan a Lander una probabilidad casi segura de ganar la nominación demócrata. Los resultados en los contratos individuales de nominados se verifican a través del Partido Demócrata.

Valdez busca reemplazar al representante jubilado Nydia Velázquez en el Distrito 7, que incluye Williamsburg en Brooklyn y Long Island City en Queens, aunque Velázquez respaldó al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso. Reynoso cuenta con el respaldo del progresista Partido de Familias Trabajadoras, mientras que Valdez tiene el respaldo de los Socialistas Democráticos de América.

Los operadores en Kalshi piensan que Valdez es la favorita; le otorgan una probabilidad de casi el 80% de ganar la nominación demócrata.

Por último, Chevalier, también respaldada por los Socialistas Democráticos de América, busca derrocar al representante actual Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso. El Distrito 13 abarca Harlem y Washington Heights en Manhattan, así como partes del Bronx. Los operadores en Kalshi le dan a Espaillat dos de tres posibilidades de repeler el desafío de Chevalier.

Mientras tanto, hay otra primaria polémica en el Distrito 12 de Nueva York, que abarca el centro, el Upper East Side y el Upper West Side en Manhattan. Mamdani no respaldó a ningún candidato en esa carrera.

Los super PACs de inteligencia artificial rivales buscan afectar la candidatura de Alex Bores, miembro de la Asamblea del estado de Nueva York, que ha sido un ferviente defensor de las regulaciones de IA. Leading the Future, respaldada por OpenAI, ha gastado $ 8 millones en oponerse a Bores, mientras que Public First Action, respaldada por Anthropic, ha gastado $ 11 millones en apoyarlo.

Sin embargo, los operadores de Kalshi creen que el también miembro de la Asamblea estatal Micah Lasher es el favorito en el Distrito 12, dándole un 74% de posibilidades de ganar la nominación demócrata.

Divulgación: CNBC y Kalshi tienen una relación comercial que incluye la adquisición de clientes y una inversión minoritaria.