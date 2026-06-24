Finalizar en la parte superior del grupo: El objetivo número uno de Canadá, dice Marsch

Jesse Marsch expresó su deseo de que Canadá termine en el primer lugar del Grupo B para poder permanecer en Vancouver durante la fase eliminatoria de su campaña en la Copa del Mundo.

Canadá aún no ha confirmado su lugar en los octavos de final del torneo a pesar de su victoria por 6-0 sobre Qatar la última vez, pero siguen controlando su propio destino.

Se enfrentarán a Suiza en el Estadio BC Place el miércoles, con sus oponentes también con cuatro puntos después de dos partidos y con la intención de terminar la primera fase del torneo con una victoria.

Si Canadá evita la derrota, se mantendrán en la cima de la clasificación y se enfrentarán a su próximo oponente en casa en Vancouver. Ese es Bélgica en este momento, aunque también podrían enfrentarse a los mejores equipos en el tercer lugar de los Grupos E, F, I y J.

Por otro lado, Suiza busca clasificar a los octavos de final de la Copa del Mundo por cuarta edición consecutiva (también en 2014, 2018 y 2022) y llegan con confianza después de vencer a Bosnia-Herzegovina 4-1.

Marsch reveló que estaba preparado para este momento cuando se realizó el sorteo y cree que su equipo está listo para hacer el trabajo.

“Quedarnos aquí en Vancouver es definitivamente nuestra meta número uno”, dijo Marsch en una conferencia de prensa. “Cuando asumí el cargo, tan pronto como supe el formato del torneo, dije, está bien, tenemos un objetivo claro, queremos ganar el grupo. Hace dos años, todos pensaban que estaba loco, ¿verdad? Esa perspectiva en ese momento no sería posible, pero aquí es donde esperaba que estuviéramos. Cuando nos tocó Suiza, pensamos, está bien, posicionémonos para asegurarnos de competir por nuestra meta de quedarnos en Vancouver en ese último partido, y aquí estamos, y estaremos listos para eso”.

Canadá anotó el doble de goles en su último partido contra Qatar (seis) que en sus siete partidos anteriores de la Copa del Mundo combinados, y también fue su primera portería a cero en el torneo en lo que es su tercera aparición en las finales.

Esta será la primera reunión en la Copa del Mundo de la nación. Su único encuentro anterior fue en un amistoso en mayo de 2002 en St. Gallen. Canadá ganó ese partido 3-1, con el actual entrenador de Suiza, Murat Yakin, jugando de defensa central en ese encuentro.

Antes del inicio, la supercomputadora Opta le asigna a Suiza un 44,2% de probabilidad de victoria, en comparación con el 27,8% de Canadá en sus 10.000 simulaciones basadas en datos. La probabilidad de un empate es del 28%, lo cual sería suficiente para que Canadá termine en la cima, aunque Marsch insistió en que su equipo saldría a tratar de ganar el partido.

“Siento que la peor manera de lograr el empate es jugar por el empate”, agregó Marsch. “Creo que hay que entrar en el partido y jugar para ganar, y luego en las etapas posteriores del partido puedes utilizar los suplentes y las tácticas para administrar lo que necesitas del partido. Gestionar el resultado es como lo digo, así que creo que empezaremos este partido, yendo con la mentalidad y las tácticas para ganar”.