El viceprimer ministro de Polonia dice que Rusia podría lanzar una operación de bandera falsa para justificar un ataque a un estado de la OTAN.

Gdánsk, Polonia: El viceprimer ministro de Polonia, Radek Sikorski, dijo a CBS News en una entrevista que no descartaría la posibilidad de que Rusia lleve a cabo una “operación de bandera falsa” en los próximos dos años para justificar un ataque a un Estado miembro de la OTAN.

“No excluyo que los rusos lleven a cabo algún tipo de operación de bandera falsa contra territorio ruso para tener un pretexto para atacar a uno de los países de la OTAN,” dijo Sikorski. “Necesitamos comunicarle a Putin que sabemos lo que está tramando y que no nos dejaremos engañar, y que esto sería completamente inaceptable, y defenderíamos cada pulgada del territorio de la OTAN.”

Sikorski dijo que cree que la resistencia exitosa de Ucrania, que los analistas dicen ha comenzado a cambiar la marea de la guerra a favor de Kiev este año, ha privado a Rusia de los recursos que necesitaría para llevar a cabo una invasión efectiva del flanco este de la OTAN.

“Ucrania ha ganado ciertamente en el Mar Negro. Rusia ciertamente no tiene dominio aéreo sobre Ucrania. Puede enviar misiles y drones, pero no puede volar libremente sobre Ucrania. La guerra terrestre está estancada, y Ucrania parece haber ganado el control de fuego sobre una autopista estratégica desde Donbás hasta Crimea,” dijo. “Las guerras nunca son lineales. Pasan por fases. Pero parece que la fase de Rusia teniendo la iniciativa ha terminado.”

Las fuerzas ucranianas han retomado más de 230 millas cuadradas de territorio este año, según el general de más alto rango de Ucrania, y los ataques a la infraestructura energética obligaron a las autoridades rusas a cortar la venta de gas la semana pasada a civiles en Crimea, la península ucraniana que ha estado ocupada por Rusia desde 2014.

Polonia continúa desempeñando un papel crucial en la defensa de Ucrania. Se estima que el 90% de los suministros militares extranjeros para Kiev cruzan la frontera entre Polonia y Ucrania. Sin embargo, las relaciones entre los dos países se han deteriorado recientemente a causa de una decisión ucraniana de renombrar una unidad militar en honor a una milicia ucraniana de la Segunda Guerra Mundial recordada en Kiev por luchar contra la Unión Soviética, pero en Polonia por la limpieza étnica de civiles polacos en la masacre de Volinia de 1943.

Sikorski dijo que los países vecinos deben superar la disputa para centrarse en su enemigo común en Moscú.

“No se trata de caer en los brazos de los demás. Se trata de decidir no repetir lo malo y encontrar un futuro común mejor. Espero que podamos manejar la relación con Ucrania en ese espíritu,” dijo Sikorski. “No deberíamos permitir que Putin se aproveche de nuestras desavenencias.”

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, dijo a los periodistas esta semana que Moscú estaba “listo para hablar con Kiev, como lo hemos estado siempre.”

Sikorski dijo que futuras discusiones deberían llevarse a cabo directamente entre el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y Putin, sin que terceros medien.

“Personalmente creo que es mejor permitir que Rusia y Ucrania negocien directamente. Negocian intercambios de cuerpos de soldados caídos, de prisioneros de guerra. Y hay cuestiones sobre las que no queremos presionarlos a hacer,” dijo.

La última vez que se reunieron representantes rusos y ucranianos fue en febrero en los Emiratos Árabes Unidos durante cumbres trilaterales mediadas por Estados Unidos.

“Nosotros, los europeos, no somos neutrales entre los dos lados. Estamos del lado de la víctima de la agresión. Y Rusia es el agresor,” dijo Sikorski a CBS News el jueves.

“Estados Unidos también ayuda, no tanto como en el pasado, pero también está ayudando a Ucrania,” dijo. “Creemos que si Putin está listo para un alto el fuego, que ha sido ofrecido por Ucrania, o para un acuerdo de paz, encontrará el número de Zelenskyy.”