Dybansta, Boozer encabezan los superlativos del draft de la NBA

Nombres fueron llamados, los sueños se hicieron realidad y una vez más la moda de la noche del draft volvió a llamar la atención.

La ceremonia del draft de la NBA de 2026 entregó todo lo que los aficionados han llegado a esperar: reacciones emocionales, selecciones potencialmente cambiantes para las franquicias y muchos momentos memorables desde el interior del Barclays Center.

Pero no todas las impresiones de la noche del draft aparecen en una hoja de estadísticas o en un informe de exploración. Algunos momentos se tratan de personalidad, simplemente son demasiado buenos para dejarlos pasar sin reconocimiento.

Ahora que se ha hecho la selección final, otorgamos nuestros superlativos del draft de la NBA para los jugadores, momentos y tendencias que más se destacaron durante las últimas dos noches.

Jersey negociación más interesante

AJ Dybantsa y Trae Young

La primera selección Dybantsa se dirige a Washington, pero hay una pequeña complicación: el número 3.

Dybantsa ha estado asociado durante mucho tiempo con el número, pero el estelar base Trae Young ya lo usa para los Wizards. Young dio la bienvenida al novato a D.C. en las redes sociales y agregó, “Hablaremos sobre ese número pronto”, creando una subtrama de la temporada baja antes de que Dybantsa siquiera se haya puesto en la cancha… lo que quizás sea una buena idea dado el tema.

Más diestro en intercambiar lugares

Cameron y Carlos Boozer

Momentos después de ser seleccionado por los Memphis Grizzlies, Cameron Boozer y su familia se dirigieron al set de ESPN para una entrevista grupal. Fue una situación familiar para el padre de Cameron, Carlos, que jugó 13 años en la liga.

Sin embargo, Cameron también tenía experiencia previa en la NBA frente al micrófono. Apareció un video de Carlos llevando a su hijo a una conferencia de prensa después de un partido de playoffs en 2010. Se intercambiaron lugares más de 15 años después, con Cameron respondiendo a las preguntas ahora con su padre a su lado.

Mejor reunión

Dusty May y Morez Johnson Jr.

A veces, el draft reúne de nuevo a personas. Después de ayudar al nuevo entrenador de los Mavericks, Dusty May, a capturar un título nacional en Michigan la temporada pasada, Johnson se reunirá con su entrenador universitario en Dallas.

Cambio de armario más fácil

Caleb Wilson

Los Chicago Bulls seleccionaron a una estrella de Carolina del Norte en la primera ronda del draft. Es un movimiento familiar para los aficionados de los Bulls, ya que el equipo eligió a otra estrella de Tar Heels en la primera ronda del draft de 1984: Michael Jordan.

Momentos después de que la selección número 4 de los Bulls se hiciera oficial el martes, Wilson compartió una foto antigua de sí mismo con una sudadera de los Bulls. Wilson no tendrá que rebuscar demasiado en el armario para encajar en Chicago.

Más probable que tenga deberes adicionales como novato

Yaxel Lendeborg

Recién salido de ser seleccionado en el puesto número 11 por los Golden State Warriors, Lendeborg cumplió con sus obligaciones mediáticas. Lo consideró un momento “de círculo completo” poder unirse a Stephen Curry, con la razón vinculada a un hecho no tan divertido.

“En 2016, era muy seguidor de Kyrie [Irving]. Solía odiar a Steph Curry”, dijo sobre las estrellas de la NBA que chocaron en las Finales de la NBA de 2016 entre los Warriors y los Cleveland Cavaliers. “Ahora que en realidad puedo estar en el mismo equipo que él y jugar y aprender mucho de él, significa mucho”.

Lendeborg habló sobre el honor que será poder ver a Curry trabajar en persona. Sin embargo, podría verse cargado con deberes adicionales como novato debido a su fanatismo por Irving.

Llevando el nombre de la familia a la liga

Mikel Brown Jr., Darius Acuff Jr., Morez Johnson Jr., Christian Anderson Jr., Labaron Philon Jr., Tarris Reed Jr. y Chris Cenac Jr.

Siete jugadores con “junior” en sus nombres fueron seleccionados en la primera ronda (y uno más en la segunda ronda, Jaron Pierre Jr.), desde Mikel Brown Jr. en el puesto número 6 por los Brooklyn Nets hasta Chris Cenac Jr. por los Boston Celtics en el número 27.

Hubo ocho juniors que escucharon sus nombres en la primera ronda desde 2022 hasta 2025 combinados.

Más probable que tenga un fadeaway de un pie perfecto

Hannes Steinbach

Los Charlotte Hornets tomaron a Steinbach con la selección número 14, sumándolo a una impresionante lista de jugadores de la NBA nacidos en Alemania. Steinbach tiene una conexión especial con uno de los mejores jugadores alemanes en haber jugado en la NBA: Dirk Nowitzki.

El padre de Steinbach, Burkhard, jugó junto al futuro miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en Alemania. Nowitzki envió un mensaje especial para Steinbach una vez que fue seleccionado.

“Otro chico de Würzburg [Alemania] en la liga. Increíble. Te conozco desde que naciste. He seguido tu camino”, dijo Nowitzki. “Y estoy muy orgulloso de ti, de cómo manejaste todo. Disfruta este momento con tu familia. Hablando de eso, estoy muy contento de que no hayas heredado la destreza atlética y las manos de tu padre. Disfruta este momento. Felicidades”.

Si Steinbach saca un fadeaway estilo Nowitzki en un partido, no será una gran sorpresa.

El camino más corto

Braden Smith

Siempre es una victoria en el draft cuando un equipo agrega talento local, y los Indiana Pacers hicieron exactamente eso en la segunda ronda. Los Pacers seleccionaron al escolta de Purdue Smith en el puesto número 38 a través de un intercambio con los Chicago Bulls.

Smith asistió a la Westfield High School en Indiana y fue nombrado Mr. Basketball de Indiana en 2022. Su escuela secundaria está a solo 30 millas del Gainbridge Fieldhouse, el estadio de los Pacers, y Purdue está a menos de 60 millas de distancia, lo que convierte este en uno de los trayectos más cortos de cualquier selección del draft.