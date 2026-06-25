Toyota avanza a General Motors en el nuevo pronóstico de ventas en los Estados Unidos: GM podría estar mirando por encima del hombro

Un Toyota Tundra en el New York International Auto Show en la ciudad de Nueva York el 2 de abril de 2026.

DETROIT – Toyota Motor está notablemente avanzando sobre la mayor automotriz de América, General Motors, en las ventas de EE. UU. a medida que los híbridos se vuelven más populares y los vehículos totalmente eléctricos se estancan.

Se espera que el fabricante de automóviles japonés informe un aumento de casi el 1% en las ventas de EE. UU. en la primera mitad de este año a 1.25 millones de vehículos, mientras que GM se proyecta en baja del 7.2% a 1.33 millones, según un nuevo pronóstico publicado el miércoles por Cox Automotive.

“A estos ritmos, y lo que estamos viendo ahora en las tasas de venta, GM podría estar mirando por encima del hombro aquí cuando lleguemos al final del año, que Toyota podría potencialmente superarlos como el fabricante que más vende en el mercado de EE. UU.,” dijo Charlie Chesbrough, economista senior y director senior de información sobre la industria en Cox Automotive, durante un evento mediático.

Chesbrough dijo que aún no está pronosticando que Toyota supere a GM, pero dijo que las tendencias son “preocupantes para General Motors.”

La esperada diferencia de 83,255 ventas de vehículos en la primera mitad del año sería la más estrecha entre los dos fabricantes de automóviles desde que Toyota superó a GM en las ventas de EE. UU. por primera vez en 2021. Eso fue en parte resultado de problemas en la cadena de suministro durante la pandemia de coronavirus.

En ese momento, el presidente de Toyota y heredero de la compañía, Akio Toyoda, dijo que hizo un “baile alegre” al enterarse de la victoria, pero los ejecutivos dijeron que la compañía no esperaba que fuera sostenible. Aparte de ese año, GM ha sido el fabricante de automóviles más vendido en EE. UU. desde 1931, según datos de la industria.

Las ganancias de Toyota llegan a medida que el fabricante de automóviles continuó lanzando nuevos modelos, incluidos los vehículos totalmente eléctricos, al mismo tiempo que ha seguido apostando por sus vehículos híbridos, donde ha sido un líder durante décadas.

Mientras tanto, GM invirtió fuertemente en vehículos totalmente eléctricos en lugar de híbridos, muchas veces refiriéndose a ellos como una tecnología transitoria. El único híbrido del fabricante de Detroit es un Corvette, mientras que ofrece una línea completa de vehículos eléctricos para la marca de lujo Cadillac, así como muchos modelos para otras marcas.

“La historia de los híbridos está teniendo su momento,” dijo Stephanie Valdez Streaty, directora de información sobre la industria de Cox, durante el evento del miércoles.

Cox espera que las ventas totales de vehículos nuevos en EE. UU. bajen un 3% en la primera mitad del año en comparación con el año pasado, incluida una caída del 0.5% durante el segundo trimestre.

La empresa pronostica que las ventas de vehículos eléctricos bajarán un 23.3% durante la primera mitad de este año. Mientras tanto, se proyecta que las ventas de híbridos aumenten alrededor del 10%.

Honda, Volkswagen y Stellantis se espera que reporten ganancias en las ventas para el segundo trimestre, mientras que Cox está pronosticando las mayores caídas en las ventas para Tesla, Ford Motor y GM.