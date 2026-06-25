Bolonia abre conversaciones para Raskin de los Rangers

El centrocampista del Rangers atrae el interés de Italia e Inglaterra y el portero de Escocia podría recalar en gigantes de la Premier League…

El Bologna ha iniciado conversaciones preliminares con el Rangers para la contratación de Nico Raskin, de 25 años, mientras que el nuevo entrenador del Ibrox, Derek McInnes, le gustaría que el centrocampista escocés Lewis Ferguson se mueva en la dirección opuesta. (TeamTalk)

El Rangers ha acordado pagar al Bristol City alrededor de 1.5 millones de libras para traer de vuelta a Ross McCrorie al Ibrox. El defensor de 28 años ha completado su revisión médica y firmará un contrato por tres años con la opción de club por otros 12 meses. (Daily Record – se requiere suscripción)

El Rangers han sido descartados de un posible fichaje del lateral derecho del Westerlo, Bryan Reynolds, debido a que el club francés Rennes ofrece alrededor de 3.3 millones de libras por el estadounidense de 24 años. (Daily Record – se requiere suscripción)

El Celtic ha iniciado conversaciones para volver a fichar a Marcelo Saracchi, pero el lateral izquierdo de 28 años no quiere otro préstamo y el acuerdo depende de que los campeones escoceses igualen el precio de 1.3 millones de libras esterlinas de Boca Juniors. (Josh McCafferty en X)

El ex defensor Charlie Mulgrew está preocupado por la falta de actividad de transferencia en el Celtic y cree que los campeones necesitan al menos seis fichajes nuevos. (Scottish Sun)

El extremo de Kazajistán Islam Chesnokov está a punto de dejar el Heart of Midlothian después de solo seis meses en Tynecastle, con informes en su país natal sugiriendo que Aktobe ha vencido a su antiguo club, Tobol, para hacerse con la firma del jugador de 26 años. (Daily Record)

El Hearts están a punto de firmar al mediocampista ofensivo Cormac Daly después de que el joven de 19 años dejara el Nottingham Forest como agente libre tras impresionar cedido en el Hereford United de la National League. (Daily Record)

El Dundee espera tener un nuevo portero listo para el viaje del fin de semana a Hungría, con el entrenador principal Steven Pressley diciendo que las negociaciones con dos opciones están “cerca”. (The Courier)

El Verona quiere una tarifa de 9 millones de libras esterlinas por el delantero escocés Kieron Bowie, mientras que el Cagliari intenta traer de vuelta al ex jugador del Hibernian a la Serie A. (Hibs Observer)

El portero escocés Angus Gunn, de 30 años, ha surgido como un posible objetivo para el Manchester United después de ser liberado por el Nottingham Forest. (Sun)

El defensa central escocés Jack Hendry ha acordado términos con Al-Ettifaq para un nuevo contrato de dos años que se anunciará después de la participación del jugador de 31 años en la Copa del Mundo. (Fabrizio Romano en X)

El centrocampista Callum Slattery, de 27 años, está cerca de fichar por el Sheffield Wednesday tras la finalización de su contrato con el Motherwell. (The Star)