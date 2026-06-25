Mayores ganadores y perdedores del Draft de la NBA de 2026

¿Preferirías tener a Kingston Flemings y Asa Newell o a Derik Queen? Estamos preguntando por los Atlanta Hawks.

El canje del año pasado con los New Orleans Pelicans, aunque sigue siendo un jonrón en valor, ha perdido algo de brillo ahora que la selección número 8 se convirtió en Flemings. Su atletismo, su capacidad para generar separación desde el rango medio y su habilidad para crear miradas al aro son indiscutibles. También lo es su esfuerzo defensivo. Pero el ajuste no es del todo perfecto.

Flemings disparó un 38,7 por ciento desde lo profundo en Houston pero intentó menos de tres triples por partido. Como alguien promocionado por su remate, su eficiencia en el aro no fue gran cosa. La creación de tiros de media distancia tiene valor, pero el espaciado en una rotación con tiradores limitados podría volverse inestable.

Con ese fin, existe una posibilidad no insignificante de que Flemings tenga dificultades para ver la cancha como novato. Tendrá que demostrar que puede ser un jugador fuerte sin balón junto con una combinación de Jalen Johnson, CJ McCollum y Nickeil Alexander-Walker. Eso es antes de entrar en si puede jugar junto a Dyson Daniels o Jonathan Kuminga (opción del equipo).