Ejército de los EE. UU. establece la rama de Operaciones Espaciales para permitir el dominio multidominio.

El Ejército de los Estados Unidos establece una nueva rama de operaciones espaciales

WASHINGTON: Hoy, el Ejército de los Estados Unidos anunció la creación de su rama más nueva, la Rama de Operaciones Espaciales, marcando un hito histórico en la transformación continua del servicio para enfrentar los desafíos de la guerra moderna y multidominio.

La Rama de Operaciones Espaciales consolida y formaliza las trayectorias profesionales de los especialistas espaciales del Ejército. La nueva rama reúne a los Oficiales de Operaciones Espaciales del Ejército, actualmente designados como Área Funcional 40, y a los Especialistas en Operaciones Espaciales Tácticas alistados, designados bajo la especialidad ocupacional militar 40D recientemente establecida.

“El poder terrestre requiere experiencia en combate en todos los dominios. Lo que me enorgullece es que nuestro Ejército no solo está construyendo una capacidad, estamos formando profesionales en todos los escalones”, afirmó el General Christopher LaNeve, Vice Jefe de Estado Mayor del Ejército de los Estados Unidos. “Esto es lo que se trata la especialidad 40D: soldados que ofrecen la excelencia fundamental en la que depende nuestra Fuerza Conjunta”.

La Rama de Operaciones Espaciales es un componente crítico en la utilización de las capacidades espaciales y apoya la transformación continua de la estructura de la fuerza del Ejército para operaciones multidominio.

La credibilidad en combate exige sistemas espaciales resilientes y capacidades de contrainsurgencia dedicadas para proteger los activos de los Estados Unidos y negar a los adversarios la capacidad de atacar a las fuerzas conjuntas desde fuera de la atmósfera terrestre. Los profesionales espaciales del Ejército aseguran que nuestras fuerzas mantengan la iniciativa y operen desde posiciones de ventaja relativa en todos los dominios.

La nueva Rama Espacial proporciona soldados y formaciones altamente capacitados, listos y desplegables, equipados para ofrecer capacidades especializadas que permitan operaciones exitosas del Ejército y fuerzas conjuntas, al tiempo que niegan de manera efectiva las operaciones adversarias en el dominio espacial.

“El Ejército es el usuario más grande de capacidades espaciales en la fuerza conjunta, y la integración espacial es absolutamente crítica para las operaciones multidominio en todos los escalones”, dijo el Teniente General John Rafferty, comandante general del Comando de Defensa de Misiles y Espacial del Ejército de los Estados Unidos. “Establecer la Rama de Operaciones Espaciales es un paso importante en la transformación continua del Ejército. Proporciona al Ejército la estructura profesional para entregar efectos basados en el espacio directamente a nuestros soldados y unidades en el borde táctico, permitiendo a los comandantes luchar y ganar en un entorno multidominio disputado”.

La creación de la nueva rama también alivia la presión operativa, principalmente en las ramas de ADA, Señales, y MI, que anteriormente proporcionaban personal alistado para ejecutar misiones espaciales en giras temporales. La transición permite a estas ramas reducir los puestos no esenciales para la misión y redistribuir soldados a vacantes críticas, optimizando la disposición en todo el Ejército.

El Ejército actualmente integra cientos de miles de sistemas habilitados para el espacio para mejorar la maniobrabilidad y habilitar operaciones multidominio. Esta transformación estructural garantiza que el servicio siga el ritmo con la estructura de fuerza de operaciones espaciales en crecimiento requerida en toda la fuerza conjunta, especialmente dentro de sus modernas fuerzas de tareas multidominio y grupos de efectos de ataque en teatro. La Rama de Operaciones Espaciales producirá expertos bien capacitados para ofrecer apoyo espacial cercano y capacidades de interdicción espacial en las que los comandantes de maniobra dependen para ganar y mantener la iniciativa.

La transición a la nueva rama aprovechará las tuberías de formación existentes. La formación de oficiales y alistados seguirá llevándose a cabo en la Escuela de Defensa de Misiles y Espacial, parte del Centro de Excelencia del Comando de Defensa de Misiles y Espacial del Ejército en Colorado Springs, Colorado. Los soldados elegibles en los grados E-3 a E-9 tienen la oportunidad de solicitar reasignarse a la especialidad ocupacional militar 40D a través de un proceso de selección central, con la ventana de transferencia abriéndose oficialmente en octubre de 2026. Los oficiales pueden seguir solicitando aceptación para convertirse en FA40, incluida la Transferencia de Área Funcional Asegurada, después de servir en su rama básica.