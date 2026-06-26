Rally de Grecia: Thierry Neuville en forma, el belga marca el mejor tiempo en el Shakedown

Thierry Neuville en buena forma. Este jueves 25 de junio, el belga de Hyundai marcó el mejor tiempo en el Shakedown de Loutraki, donde se disputará el Rally de Grecia, octava etapa de la temporada del mundial WRC. Este jueves por la mañana, Thierry Neuville ha empezado con fuerza, marcando un gran ritmo durante este Shakedown, recorriendo un corto tramo de 3,34 kilómetros en 2:13,4 para superar al francés Sébastien Ogier (Toyota) por una décima de segundo y al francés Adrien Fourmaux por 2 segundos. Si bien esta octava prueba de la temporada ofrecerá un set difícil, Neuville ha comenzado bien su fin de semana con este Shakedown.

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Mientras el WRC comienza una serie de siete rallyes de tierra consecutivos, los pilotos son primeros en Grecia este fin de semana. Un destino que a menudo le ha sonreído a Hyundai en los últimos años, ya que el fabricante coreano ha ganado tres de las últimas cuatro ediciones de la Acrópolis, con las victorias de Thierry Neuville en 2022 y 2024 y la del estonio Ott Tänak la temporada pasada. Pero como recordatorio, es Toyota el que ha estado en llamas desde el inicio de la temporada 2026. El galés Elfyn Evans encabeza la clasificación, mientras que cinco pilotos del fabricante japonés ocupan los cinco primeros puestos del campeonato mundial.

Elfyn Evans ganó en Japón, dominando el campeonato con 151 puntos, y 20 de ventaja sobre el japonés Takamoto Katsuta. Thierry Neuville es séptimo con 73 unidades. “Tenemos una buena posición inicial de cara a esta serie de rallyes de tierra, donde sabemos que podemos ser competitivos.” Sin embargo, dijo Thierry Neuville a los organizadores del Rally de Grecia, antes de continuar declarando: “Esto me motiva enormemente, sabiendo que nos acercamos a un rally en el que deberíamos estar rindiendo bien. Nuestro objetivo es claro: la victoria. Con nuestra posición en la salida, un coche competitivo y un rally en el que siempre hemos rendido bien, este es absolutamente nuestro objetivo.“

Este año, el Rally Acrópolis sale de Lamia hacia Loutraki, una localidad costera en el golfo de Corinto con una ruta que cruza el Ática, el Peloponeso y el centro de Grecia. Serán un total de 17 especiales y 323,31 kilómetros, de los cuales el 75,1% serán nuevos, mientras que once coches se encuentran en la salida.

La primera etapa tendrá lugar el jueves por la tarde en el parque deportivo Ellinikon de Atenas, con una longitud de 1,86 km. A continuación, una travesía en ferry llevará a los coches y equipos de Corinto a Itea, antes de la etapa más larga del viernes (24,28 a Itri, con dos recorridos), que incluye Bauxites (22,97 km) y el Monte Parnaso (22,28 km). Seis especiales están programadas el viernes y seis más el sábado. El domingo estarán en el menú los últimos cinco, incluido el Power Stage (16,61 km) en Loutraki.

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