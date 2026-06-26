GM revela la camioneta GMC Sierra 2027 con nuevos motores V

2027 GMC Sierra 1500 AT4X (izquierda) y modelos Denali Ultimate

DETROIT – General Motors reveló su línea de camionetas pickup 2027 GMC Sierra 1500 el jueves con nuevas opciones de motores V-8 y un rediseño en el interior y exterior.

Las nuevas camionetas GMC son cruciales para las ventas y ganancias del fabricante de automóviles, especialmente los modelos de lujo Denali altamente rentables y los modelos off-road AT4 que representan aproximadamente la mitad de las ventas actuales del vehículo, según GM. Tales modelos cuentan con piezas, accesorios y comodidades únicas para aumentar los precios y beneficios para la empresa.

GM dijo el jueves que está reduciendo su línea de modelos de Sierra de próxima generación a Pro, Elevation, AT4, AT4X, Denali y Denali Ultimate. Está eliminando las versiones intermedias SLE y SLT, que actualmente comienzan alrededor de $51,500 y $57,900, respectivamente.

GM dijo que los detalles de precios, así como las especificaciones de rendimiento, se darán a conocer más cerca de la fecha de lanzamiento de los vehículos a finales de este año. Los precios de salida para la actual línea Sierra 1500 van desde aproximadamente $41,000 para un modelo Pro de nivel de entrada hasta más de $86,000 para un Denali Ultimate.

“Con la Sierra 1500 de próxima generación, estamos uniendo una nueva generación de potencia del V8 Small Block, una capacidad precisa fuera de la carretera y nuestra experiencia en la cabina más inmersiva hasta la fecha”, dijo Michael MacPhee, vicepresidente de las marcas GMC y Buick de GM. “La Sierra de próxima generación es la camioneta con la que se medirán todas las demás”.

Las nuevas camionetas llegan una semana después de que el fabricante de automóviles con sede en Detroit presentara actualizaciones para sus camionetas pickup Chevrolet Silverado 1500, que son hermanas mecánicas de los modelos GMC.

Las camionetas GMC están diseñadas de manera notablemente diferente a sus homólogos de Chevy, incluyendo inspiración en la camioneta Sierra totalmente eléctrica de la marca y presentando un nuevo interior.

La cabina interior cuenta con más almacenamiento, una consola central deslizante y una mesa o superficie de trabajo plegable, todo posible al mover la palanca de cambios de la consola central detrás del volante. También cuenta con nuevas tecnologías y más de 60 pulgadas de pantallas disponibles, incluyendo una pantalla del lado del pasajero de 11.5 pulgadas que incluye funciones de medios y entretenimiento.

Otro cambio importante se encuentra bajo el capó. Al igual que los modelos Silverado, las camionetas GMC incluirán una nueva generación de motores de gas V-8 del fabricante, disponibles en opciones de 5.7 litros y 6.6 litros.

Además de los motores V-8, las camionetas GMC ofrecerán dos motores de seis cilindros, incluyendo una variante diésel exclusiva de GM.

Las ventas de GM en Estados Unidos en la primera mitad de este año se prevén que disminuyan aproximadamente un 7%, según Cox Automotive. Se espera que el mercado en general vea una caída de aproximadamente 3%, dijo Cox el miércoles.

GM informó que las ventas del primer trimestre bajaron un 9.7% en comparación con el año anterior, con su marca GMC más o menos en el mismo nivel. Las ventas de la Sierra 1500 disminuyeron alrededor del 2% a casi 51,900 unidades, mientras que los modelos más grandes y pesados tuvieron una disminución del 8% a aproximadamente 24,500 unidades. Las ventas de la Sierra eléctrica aumentaron un 3%, pero permanecieron por debajo de las 1,300 unidades.

(Corrección: Este artículo ha sido actualizado para corregir que además de los motores V-8, las camionetas GMC Sierra 1500 ofrecerán dos motores de seis cilindros, incluida una variante diésel exclusiva de GM. Una versión anterior caracterizó erróneamente las opciones).