Trump dice que quizás el gobierno debería ayudar a la luchadora Spirit Airlines.

El presidente Donald Trump dijo el martes que el gobierno federal podría ayudar a Spirit Airlines, ya que la aerolínea de descuento enfrenta la posibilidad de liquidación. Trump le dijo a “Squawk Box” de CNBC: “No me importan las fusiones. Creo que me encantaría que alguien comprara Spirit, por ejemplo. Saben, Spirit está en problemas… Tal vez el gobierno federal debería ayudar a esa”.

Spirit ha solicitado ayuda del gobierno de Trump en los últimos días, según personas familiarizadas con el asunto que no estaban autorizadas para hablar con los medios sobre las discusiones. La solicitud fue informada por primera vez por la publicación de noticias de aviación The Air Current.

La aerolínea ha estado luchando por encontrar su rumbo después de declararse en bancarrota en agosto por segunda vez en menos de un año. Se esperaba que Spirit saliera de la bancarrota a mediados de 2026, luego de vender más aviones y centrarse en varias ciudades clave. Pero la reciente subida de los precios del combustible desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán en febrero se ha convertido en un desafío adicional. El combustible es el mayor gasto de las aerolíneas después de la mano de obra.

Los precios del combustible para aviones casi se han duplicado este año desde los ataques a Irán, con un galón que se vendía a $3.87 en promedio el lunes en Los Ángeles, Chicago, Houston y Nueva York, según datos de Argus publicados por Airlines for America. Eso es un incremento del 55% desde antes de que comenzara la guerra el 28 de febrero.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, tiene previsto reunirse más tarde el martes con varias aerolíneas de bajo coste para discutir el impacto del aumento del combustible en sus negocios, y se espera que los asistentes soliciten posibles alivios fiscales, según personas familiarizadas con el asunto que solicitaron el anonimato para hablar de asuntos que aún no se habían hecho públicos.

No estaba claro de inmediato si la administración proporcionaría a la aerolínea con sede en Florida una línea de vida. El gobierno de EE. UU. dio miles de millones de dólares a la industria aérea durante la pandemia de Covid-19, pero ese dinero fue destinado a muchas empresas, no a una sola aerolínea.