Ucrania ataca instalaciones militares y petroleras cerca de San Petersburgo, Rusia

Los drones de Kiev interrumpen la conexión a Internet y los vuelos de San Petersburgo mientras los ataques rusos detienen una instalación de gas en el centro de Ucrania.

Una ola de drones ucranianos de largo alcance atacó la región de San Petersburgo durante la noche, impactando una terminal petrolera y un puerto del Mar Báltico en una de las mayores operaciones de ataque profundo dirigidas a la ciudad natal del presidente Vladimir Putin.

El gobernador de la región de Leningrado, Alexander Drozdenko, dijo que las defensas aéreas derribaron el sábado 72 vehículos aéreos no tripulados (UAV) sobre la región.

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La operación, realizada aproximadamente a 900 kilómetros (560 millas) del territorio controlado por Ucrania, provocó disturbios locales generalizados.

Las autoridades rusas detuvieron brevemente las operaciones de vuelo en el aeropuerto de Pulkovo y estrangularon las redes municipales de Internet móvil para bloquear los sistemas de navegación con respaldo celular de los drones.

El gobernador de San Petersburgo, Alexander Beglov, dijo que un dron se estrelló en los terrenos del complejo del Palacio Peterhof del siglo XVIII y otro impactó en una terminal petrolera en el distrito Kirovsky de la ciudad.

Los funcionarios regionales dijeron que los escombros cayeron sobre una terminal petrolera, un puerto cercano y un complejo palaciego histórico. Drozdenko añadió que los restos de los drones cayeron cerca del puerto de Vysotsk, cerca de la frontera con Finlandia, sin dar cifras de víctimas.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 389 drones ucranianos habían sido interceptados durante la noche en todo el país, pero confirmó ataques sólo en la región de Leningrado.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, dijo que las fuerzas ucranianas habían atacado la infraestructura petrolera que financiaba el esfuerzo bélico de Rusia y también atacaron la base naval de Kronstadt en San Petersburgo, calificándola de “un objetivo militar importante”.

La capacidad de refinación de petróleo de Rusia está parcialmente “inutilizada”

El sábado, el Estado Mayor de Ucrania afirmó que sus ataques habían desactivado el 42,74 por ciento de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia a principios de julio, informando que ocho refinerías fueron afectadas durante el mes pasado y más de 60 tanques de almacenamiento destruidos o dañados.

Calculó las pérdidas acumuladas de la industria en 13.500 millones de dólares desde agosto de 2025.

Analistas energéticos independientes estiman que la interrupción funcional se acercará a un tercio de la capacidad de Rusia.

La campaña ha provocado escasez de combustible en el país, lo que ha llevado a Moscú a ampliar las prohibiciones de exportación de gasolina e implementar restricciones a la venta de combustible en más de 40 regiones y en la Crimea anexada.

Putin reconoció el domingo pasado que los ataques estaban provocando una escasez de combustible, aunque la describió como “no crítica” y dijo que las instalaciones dañadas estaban siendo reparadas rápidamente.

Mientras tanto, Rusia atacó el sábado una instalación de producción de gas con un dron en la región central de Poltava, provocando un incendio, dijo la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz.

“Después del ataque se produjo un incendio en el lugar. Las operaciones en las instalaciones han sido suspendidas”, dijo Naftogaz en Telegram. “El enemigo está atacando sistemáticamente las instalaciones de producción de gas en un intento de reducir la producción interna de Ucrania y complicar los preparativos para la temporada de calefacción”, añadió.

Los ataques se produjeron días después de que un ataque ruso contra Kiev matara a 30 personas, como parte de un intercambio cada vez más intenso. Al menos cuatro personas murieron y 27 resultaron heridas cuando las fuerzas rusas atacaron la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, con bombas deslizantes el viernes, dijeron funcionarios regionales, y agregaron que había personas atrapadas entre los escombros de un edificio residencial.