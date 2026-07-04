Coronel sirio acusado de asesinar a manifestantes será eximido de la cárcel

El caso de Salem al-Salem es la primera vez que un presunto miembro del régimen de Bashar al-Assad es procesado en Gran Bretaña por crímenes de guerra.

Un ex coronel sirio acusado de asesinar a manifestantes está a punto de ser eximido de prisión debido a su avanzada enfermedad de la neurona motora.

Salem al-Salem, de 58 años, está acusado de crímenes contra la humanidad por sus presuntas actividades para reprimir manifestaciones en un suburbio de Damasco durante la Primavera Árabe en 2011.

En el caso de Old Bailey el viernes, la jueza Cheema-Grubb consideró a Mr. Salem “inhabilitado para ser juzgado” después de que expertos médicos determinaran que estaba gravemente enfermo con enfermedad de la neurona motora.

El tribunal también escuchó que está paralizado en los cuatro miembros.

La jueza Cheema-Grubb ordenó que se celebre un juicio de hechos el próximo año, lo que significa que incluso si es condenado, es muy poco probable que sea encarcelado por sus presuntos crímenes.

Tom Little KC, fiscal, dijo: “La fiscalía acepta la decisión de que el acusado no está en condiciones de declarar o ser juzgado”.

El ex coronel está acusado de la muerte de Omar al-Homsi, Nizar Fayoumi-AlKhatib, Mohammed Salim Zahrak Balik y Talhat Dalal en abril y julio de 2011.

Mientras servía como coronel en la inteligencia de la fuerza aérea siria, lideró un grupo que intentó poner fin a las manifestaciones en Jobar, un pueblo cerca de Damasco.

Se dice que fue “responsable de matar” a tres de las víctimas “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil”, y se le acusa de “conducta accesoria” al asesinato del Sr. Balik.

Mr. Salem también está acusado de torturar a tres personas que habían sido retenidas en una instalación de inteligencia “en el desempeño o pretendido desempeño de sus funciones oficiales” entre agosto de 2011 y marzo de 2012.

Un “ataque sistemático” contra civiles

En una audiencia anterior, Emilie Pottle, fiscal, dijo: “Se le encargó sofocar protestas civiles contra el régimen y el acusado ordenó a los oficiales bajo su mando disparar a los manifestantes, y él mismo disparó a los manifestantes.

“Como resultado, algunas personas murieron y el acusado está acusado de su asesinato como un crimen contra la humanidad.

“Los incidentes de disparos tuvieron lugar en el contexto de una campaña más amplia del régimen para reprimir las manifestaciones y los asesinatos fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil.

“También está acusado de torturar a civiles detenidos en una instalación de inteligencia en Damasco.

“Se dice que el acusado estuvo presente durante los interrogatorios y en ocasiones infligió daño físico a los detenidos él mismo. Estos hombres fueron golpeados, algunos fueron sometidos a tortura eléctrica y colgados con esposas de ganchos en el techo”.

Mr. Salem fue notificado por escrito de las acusaciones después de una investigación de cuatro años por la unidad de crímenes de guerra de la Policía contra el terrorismo.

El Servicio de Fiscalía de la Corona dijo que era la primera vez que se presentaban cargos por asesinato como crímenes contra la humanidad bajo la Ley de la Corte Penal Internacional de 2001.

Un juicio sobre si Mr. Salem cometió los actos tendrá lugar en 2027, aunque el acusado no participará en el proceso.