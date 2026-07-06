Eli Lilly acuerda adquirir fabricante de medicamentos contra el cáncer Kelonia en un acuerdo por hasta $7 mil millones

Eli Lilly adquirirá la empresa de biotecnología Kelonia Therapeutics en un acuerdo valorado en hasta $7 mil millones, informó la compañía el lunes. Lilly pagará $3.25 mil millones por adelantado, y los pagos restantes dependerán de hitos clínicos, regulatorios y comerciales, según el comunicado. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.

Kelonia está desarrollando tecnología para reprogramar las células T de los pacientes dentro del cuerpo para que esas células puedan atacar el cáncer, llamado CAR-T in vivo. Los tratamientos actuales requieren que se realice fuera del cuerpo, o ex vivo, un proceso que implica la obtención de células, su ingeniería en un laboratorio y luego su reintroducción. Aunque logísticamente intensivo, el procedimiento ha tenido éxito para cánceres de sangre como el mieloma múltiple.

“Es una terapia entregada por vía intravenosa, una vez”, dijo Jacob Van Naarden, presidente de oncología de Lilly y jefe de desarrollo empresarial corporativo, en una entrevista. “Dirige las células T de tu cuerpo, las transforma para que ataquen el cáncer en el cuerpo y no requiere ninguna preparación previa en absoluto.”

El tratamiento de CAR-T de Johnson & Johnson para el mieloma múltiple, Carvykti, representó $1.89 mil millones en ventas el año pasado. Gilead recientemente adquirió a su socio Arcellx y su rival del medicamento de J&J, llamado anito-cel, por $7.8 mil millones.

El CAR-T ex vivo implica esperar semanas para que las células sanguíneas de un paciente sean modificadas. Requiere que los pacientes reciban quimioterapia para limpiar las células antiguas y hacer espacio para las modificadas, un proceso conocido como preacondicionamiento. Hasta ahora, el procedimiento se ha limitado principalmente a centros médicos académicos que tienen experiencia en el proceso.

Van Naarden de Lilly llamó los datos de Kelonia “nada menos que notables”. Dijo que reconoce la competencia, pero ve la conveniencia de una infusión única como una opción atractiva. Fuera del mieloma múltiple, Lilly planea utilizar la tecnología de Kelonia para tratar otros cánceres de sangre, y posiblemente tumores sólidos.

(La adquisición de Kelonia por parte de Lilly tiene como objetivo mejorar su presencia en el campo de la oncología y expandir su cartera de tratamientos)

Lilly ha estado en una fiebre de acuerdos este año, anunciando varias adquisiciones como la desarrolladora de medicamentos para trastornos del sueño Centessa Pharmaceuticals y la empresa de terapia celular Orna Therapeutics. Van Naarden dijo que los acuerdos son parte del plan de Lilly de crecer más allá de los medicamentos GLP-1 para la obesidad y la diabetes por los que Lilly es más conocida.

(Apesar del éxito en el campo de la diabetes y la obesidad, Lilly busca diversificarse hacia otras áreas terapéuticas)

Algunos de los acuerdos recientes de Lilly han venido con etiquetas de precio más grandes y fármacos experimentales en etapas más avanzadas de lo que Lilly ha comprado típicamente. La empresa se ha enfocado históricamente en acuerdos pequeños y en etapas tempranas para ciencia no probada.

Van Naarden dijo que la empresa ha hecho un ligero cambio en su estrategia para seguir realizando acuerdos de alto volumen en etapas tempranas, así como acuerdos en etapas más avanzadas para fármacos experimentales con más datos clínicos.

(Innovación y diversificación parecen ser las estrategias clave de Lilly para mantener su posición en la industria farmacéutica)

Incluso considerando los acuerdos que Lilly ya ha realizado, cuando se le preguntó si podría haber más por delante, Van Naarden dijo: “No nos sentimos limitados.”