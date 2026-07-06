La cobertura de internet móvil en el Reino Unido es peor que en cualquier país de la UE o del G7, según Which?

Los turistas británicos que miran videos en línea mientras están en una playa europea este verano probablemente se sorprenderán gratamente: la señal debería ser mejor que en casa. La cobertura móvil en el Reino Unido es peor que en cualquiera de los 27 países miembros de la UE, y que en cualquier otro miembro del grupo de las grandes economías del G7, según un análisis del grupo de consumidores Which? de datos de Opensignal. El Reino Unido tiene algunos de los costos de internet móvil más baratos entre los países comparables, con tres redes principales después de la fusión de Vodafone y Three, además de una serie de operadores virtuales compitiendo por negocios. Sin embargo, se ha rezagado en otras medidas como la cobertura y la velocidad. Según el análisis, ocupa el puesto 57 a nivel mundial en rendimiento de red, 70 en velocidades de descarga y 55 en la calidad consistente necesaria para actividades como videollamadas, transmisiones y juegos. Más de un tercio de los clientes informaron al menos un problema con su servicio móvil en los últimos 12 meses, incluidas desconexiones y velocidades lentas, según una encuesta de Which?. Las clasificaciones sugieren que el Reino Unido está rezagado detrás de países similares en la infraestructura móvil que es crucial para una economía moderna, así como para la capacidad de ver videos de gatos sobre la marcha. La cobertura 4G en el Reino Unido de todos los operadores aumentó tres puntos porcentuales en el año hasta mayo para llegar al 84%, según Ofcom, el regulador de comunicaciones del Reino Unido. Sin embargo, la cobertura 5G de todos los operadores fue solo del 64%, dejando grandes partes del país, especialmente en áreas rurales, sin las velocidades más rápidas de internet móvil. Natalie Hitchins, jefa de productos y servicios domésticos en Which?, dijo: “Obtener un buen acuerdo de móvil cuenta muy poco si estás luchando constantemente con mala señal, lentitud en los datos o conexiones interrumpidas. Los clientes merecen un servicio que brinde un rendimiento confiable además de valor por su dinero.” Las barreras para las inversiones incluyen normas de planificación inflexibles y disputas entre propietarios de tierras y operadores sobre el valor de las tierras utilizadas para torres móviles. Which? también destacó la mala cobertura de señal móvil en los ferrocarriles de Gran Bretaña, que afecta a los teléfonos móviles y las conexiones wifi a bordo. El grupo de consumidores dijo que la cobertura ferroviaria del Reino Unido se compara desfavorablemente con la de Alemania, que ha introducido velocidades de descarga mínimas de 100 Mbps a lo largo de las principales líneas ferroviarias y de 50 Mbps a lo largo de otras rutas ferroviarias. Los miembros del G7 son: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos.