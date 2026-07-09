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¿Francia o Marruecos? Iván Zamorano da su pronóstico para cuartos de final | El Pelotazo

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Gabriel Sánchez
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¿Francia o Marruecos? Iván Zamorano da su pronóstico para cuartos de final | El Pelotazo

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  • Messi rescata a Argentina y Colombia se despide con dolor

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  • Jhon Arias: â€œComo colombianos tenemos la capacidad de sobreponernos a las adversidadesâ€

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  • AsÃ­ fue el penal de RubÃ©n Vargas que desatÃ³ la locura en Suiza y sellÃ³ el pase cuartos del Mundial

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  • Con el corazÃ³n roto: Colombia cae en penales y se despide del Mundial, Suiza va contra Argentina

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  • RubÃ©n Vargas: â€œHoy me sentÃ­ mÃ¡s seguro que en todos esos penaltisâ€

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  • Â¡Drama y locura! Remontada agÃ³nica y tiempos extra encienden los octavos de final

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Aunque podemos esperar una sorpresa marroquÃ­ en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, parece imposible que alguien pueda detener a Francia en su camino por el tÃ­tulo. Descubre los detalles del anÃ¡lisis de la leyenda IvÃ¡n Zamorano.9 de julio de 2026

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