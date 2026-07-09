El arrendamiento de oficinas en Manhattan registra los mayores incrementos en 20 años.

Puntos clave

Una versión de este artículo apareció por primera vez en el boletín CNBC Property Play con Diana Olick. Property Play cubre nuevas oportunidades para el inversor inmobiliario, desde individuos hasta capitalistas de riesgo, fondos de capital privado, family offices, inversores institucionales y grandes empresas públicas. Regístrese para recibir futuras ediciones directamente en su bandeja de entrada. La recuperación del sector de oficinas de Manhattan está cobrando impulso, a medida que la demanda alcanza niveles no vistos en más de dos décadas. Durante el segundo trimestre del año, se firmaron contratos de arrendamiento de oficinas por un total de 11.02 millones de pies cuadrados, un 29.4% por encima del promedio trimestral de los últimos cinco años y un 31.3% por encima del promedio de los últimos 10 años, según un nuevo informe de Colliers, una firma de servicios inmobiliarios comerciales. La demanda trimestral aumentó poco más del 19% año tras año, y aunque fue ligeramente menor que en el trimestre anterior, fue la primera vez desde 2002 que la demanda superó los 11 millones de pies cuadrados de forma consecutiva durante tres trimestres, descubrió Colliers. Para toda la primera mitad del año, la demanda fue la más fuerte en más de dos décadas, mientras que la oferta se ha ajustado o se ha mantenido estable durante el período trimestral más largo en casi 20 años, según Colliers. Los alquileres de solicitud también vieron el mayor crecimiento anual a mitad de año desde 2016. “El regreso a las oficinas combinado con la creciente demanda de industrias clave, como tecnología/IA, legal, medios y servicios financieros, en casi todos los rincones del mercado de oficinas de Manhattan, se han fusionado y han impulsado la demanda muy saludable en el primer y segundo trimestre de 2026”, dijo Frank Wallach, director ejecutivo de investigación y desarrollo comercial en Colliers, en comentarios por escrito a CNBC. “A esto se suma millones de pies cuadrados de conversiones planificadas de edificios a usos no relacionados con oficinas y una ola de arrendamientos derivada de inquilinos de oficinas que se trasladan de estos edificios”, agregó. El volumen de arrendamiento de IA en el segundo trimestre aumentó a 800,000 pies cuadrados, frente a los 700,000 pies cuadrados del trimestre anterior, superando todo el arrendamiento realizado por empresas de IA en Manhattan combinadas en 2025. Los mercados de oficinas de Manhattan y San Francisco están viendo grandes ganancias por parte de la IA, pero otras partes del país aún están en graves dificultades. Existe una clara tendencia hacia la calidad, con edificios más nuevos y con más comodidades, conocidos como edificios de Clase A, experimentando una fuerte demanda, mientras que los edificios más antiguos permanecen medio vacíos. Se están convirtiendo más edificios para otros usos, como residencial u hospitalidad, pero es un proceso largo y lento. Si bien Manhattan continúa viendo conversiones de oficinas, también es una excepción al ver que los edificios de Clase B vuelven a ser populares. Un informe separado de CoStar encontró que el arrendamiento de Clase B en la primera mitad de este año aumentó un 14% con respecto a los niveles anteriores a la pandemia y un 28% respecto al año anterior. La participación de arrendamiento de Clase B en la primera mitad de este año fue del 45%, frente al 43% anterior a la pandemia. “La recuperación de oficinas de Nueva York puede estar entrando en una nueva fase. Después de varios años en los que la actividad de arrendamiento estuvo muy concentrada en edificios de Clase A de alta gama, los datos del primer semestre de 2026 muestran un notable repunte en la demanda de Clase B”, dijo Víctor Rodríguez, director senior de análisis de CoStar Group, en el informe. “El resultado sugiere que la recuperación de oficinas de la ciudad ya no se limita a edificios de trofeo o de primer nivel, con más demanda sensible al precio y de mercado medio regresando al mercado de arrendamiento”. La disponibilidad se ha reducido considerablemente en los edificios más antiguos de Manhattan, según Colliers, y el inventario de Clase B terminó el segundo trimestre con la renta media solicitada más alta registrada.