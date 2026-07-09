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El arrendamiento de oficinas en Manhattan registra los mayores incrementos en 20 años.

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Martina López
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Puntos clave

  • Durante el segundo trimestre, se firmaron contratos de arrendamiento de oficinas por un total de 11.02 millones de pies cuadrados, un 29.4% por encima del promedio trimestral de los últimos cinco años y un 31.3% por encima del promedio de los últimos 10 años, según un nuevo informe de Colliers.
  • Para la primera mitad del año, la demanda fue la más fuerte en más de dos décadas, según la firma de servicios inmobiliarios comerciales.
  • El volumen de arrendamiento de IA en el segundo trimestre aumentó a 800,000 pies cuadrados, frente a los 700,000 pies cuadrados del trimestre anterior, superando todo el arrendamiento realizado por empresas de IA en Manhattan combinadas en 2025.

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