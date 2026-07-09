Hace poco llamaron: Trump afirma que Irán desea hacer un trato urgentemente después de nuevos ataques de EE.UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, adoptó un tono desafiante el jueves después de que Irán lanzara ataques nocturnos contra objetivos estadounidenses, al lanzar nuevos ataques y advertir a Teherán que cualquier agresión adicional sería respondida con una abrumadora respuesta militar.

Mientras mantenía su retórica dura, Trump sugirió que Teherán ahora busca negociaciones. “Llamaron hace un rato. Quieren hacer un trato tan desesperadamente”, dijo Trump. Sin embargo, cuestionó si Irán podía ser confiable para cumplir cualquier acuerdo futuro. “Simplemente no sé si son dignos de hacer un trato. No sé si van a respetar el trato. Ese es el problema”, agregó.

Hablando con los reporteros en la Casa Blanca, Trump dijo que Estados Unidos ya había retaliado con fuerza, afirmando que la respuesta de Washington superó con creces el ataque iraní.

“Los golpeamos muy duro, y digo que los golpeamos 20 a 1. Cada vez que nos golpean, les vamos a golpear 20… Cuando ellos atacan, nosotros respondemos mucho más fuerte”, dijo Trump.

Trump minimiza las amenazas en su contra Cuando se le preguntó si había sido informado de alguna amenaza creíble iraní contra el Air Force One, Trump respondió con su característico humor antes de reiterar que sigue siendo un objetivo principal.

“Tengo una amenaza todo el tiempo. Estoy en el primer lugar de su lista, antes que ustedes, pero si yo voy, ustedes van, ¿verdad? Así que quizás algunos de ustedes quieran cambiar de profesión”, bromeó, arrancando risas de los reporteros.

A pesar del comentario, Trump subrayó que Estados Unidos no se dejará intimidar por las amenazas de Irán.

Estas declaraciones se produjeron horas después de que Trump dijera que los recientes ataques iraníes a los envíos habían terminado efectivamente el alto el fuego interino. “Para mí, creo que ha terminado”, dijo Trump cuando se le preguntó sobre el estado del acuerdo.

“Podrían hablar, pero creo que están perdiendo su tiempo”, agregó.

En respuesta, los Guardianes de la Revolución de Irán (IRGC) dijeron el jueves que habían golpeado bases militares estadounidenses en Baréin y Kuwait en respuesta a nuevos ataques estadounidenses, en una declaración transmitida por la televisión estatal IRIB. Los Guardianes dijeron que golpearon “infraestructura y facilidades clave” en las bases estadounidenses en Arifjan y Ali Al Salem en Kuwait, y Juffair y Sheikh Isa en Baréin con misiles y drones.