Las acciones de SpaceX cierran por debajo del precio de debut en $148 en una caída de dos días después de la inclusión en el Nasdaq

Las acciones de SpaceX cierran por debajo del precio de debut en...

Las acciones de SpaceX cerraron en $148 el miércoles, por debajo del precio de $150 por acción de la compañía para un segundo día consecutivo.

El contratista aeroespacial y de defensa de Elon Musk fue incluido en el índice Nasdaq-100 el martes, menos de un mes después de su debut en el mercado de valores el 12 de junio. La rápida inclusión en el Nasdaq-100 se debió, en parte, a las reglas revisadas de la bolsa para que las nuevas empresas públicas formen parte de ese índice ampliamente seguido.

La inclusión de SpaceX también requirió que los fondos indexados y los fondos cotizados en bolsa que están vinculados al índice compren acciones de la empresa para igualar la nueva alineación.

La oferta pública inicial récord de SpaceX recaudó un total de $85.7 mil millones después de que los suscriptores ejercieran el “zapato verde” overallotment, que permite a las empresas emitir más acciones en una OPI cuando hay una mayor demanda de los participantes durante la oferta inicial. SpaceX inicialmente ofreció 555.6 millones de acciones a un precio fijo de $135 cada una.

Las acciones se dispararon en los días siguientes a su debut, alcanzando un máximo de cierre de $201.80 el 16 de junio.

La mayoría de las calificaciones de analistas fueron positivas después de la inclusión en el Nasdaq-100.

Morgan Stanley inició la cobertura, calificando las acciones de SpaceX como “sobrepesadas” con un precio objetivo de $300. Bernstein inició la cobertura como “rendimiento superior” con un precio objetivo de $239. RBC inició con una calificación de “rendimiento superior” y un precio objetivo de $225. UBS inició con una recomendación de “compra” y un precio objetivo a 12 meses de $210 por acción.

Los alcistas señalaron el liderazgo de la empresa en tecnología de cohetes reutilizables y servicios de lanzamiento, su vasto servicio de internet por satélite Starlink y el potencial para mejorar los márgenes de ambos negocios.

Para el crecimiento, los analistas señalaron el potencial de SpaceX para desarrollar productos y servicios de inteligencia artificial que van desde herramientas de codificación agente hasta rivales como Claude de Anthropic o Codex de OpenAI y el desarrollo de centros de datos orbitales.

En la minoría más escéptica, MoffettNathanson inició la cobertura de SpaceX con una clasificación neutral, y CFRA recomendó vender acciones.

â€” CNBC’s Michael Bloom contribuyó a este informe.