SpaceX planea enviar miles a la Luna y a Marte en 10 años, afirma Musk

El CEO multimillonario dijo que la compañía planeaba aterrizar astronautas de nuevo en la luna en los próximos años, antes de construir eventualmente una “”metrópolis”” permanente en su superficie.

(en la entrevista con Abbott, que fue presentador invitado del programa de radio de Sean Hannity el miércoles, Musk dijo que esperaba transportar hasta “tens of thousands” de personas a una base en la Luna en los próximos diez años, lo que admitió era un ” númeropretty outrageous number dado que, como sabes, solo ha habido alrededor de una docena de personas que han estado en la Luna hasta ahora.)