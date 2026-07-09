Recordando el diminuto campo de béisbol viral de la NWSL

Para la NWSL, jugar partidos de fútbol en campos de béisbol se ha convertido en una tendencia creciente gracias a los récords de asistencia rotos y al zumbido positivo que tienden a generar estos juegos.

La próxima semana, se espera que Gotham FC rompa el récord de un evento deportivo profesional femenino en Nueva York cuando el club reciba al Washington Spirit en Citi Field, hogar de los New York Mets de MLB. El evento, llamado “The Queens Classic”, sigue a dos años seguidos de nuevos récords de asistencia de la NWSL establecidos en estadios de béisbol.

Estos juegos han sido ampliamente celebrados, a pesar de que uno de los momentos más infames de la historia de la liga en sus 13 años se llevó a cabo en un campo de béisbol. Hace diez años, la NWSL se volvió viral por un momento embarazoso en un diamante de béisbol.

“Será un juego que nunca se olvidará, desafortunadamente, por todas las razones equivocadas”, dijo recientemente a ESPN la entrenadora en jefe del Seattle Reign FC, Laura Harvey, con los recuerdos frescos y la evidencia fotográfica aún guardada en su teléfono. “Pero creo que las personas que no lo vivieron ni siquiera saben la mitad de la historia.”

Era el 9 de julio de 2016, y Seattle había viajado a Rochester, Nueva York, para enfrentarse al Western New York Flash. El estadio Rochester Rhinos, hogar habitual del Flash, estaba reservado para un concierto de los años 90 encabezado por el popular acto de R&B TLC.

Esta foto tomada por la entrenadora en jefe de Reign, Laura Harvey, muestra una de las áreas de penalti y de saque de esquina en el campo ese día.Â Cortesía de Laura Harvey

En algún momento, las versiones varían en cuanto a qué tan abrupta fue la decisión, la NWSL y el Flash acordaron trasladar el partido tres cuadras hacia abajo a un estadio de béisbol de ligas menores. El partido finalmente se jugó allí en un campo que atrajo burlas mundiales por sus dimensiones estrechas y condiciones inseguras.

â€¢ Ver en vivo en ESPN: “Queens Classic” de la NWSL (15 de julio, 8 p.m. ET)

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Por qué los equipos de la NWSL llevaron a cabo un juego de ‘desastre’

Harvey y dos miembros de su equipo fueron directo al estadio después de llegar a Rochester dos días antes de ese partido de julio de 2016. “Saltaron la valla” para recorrer el campo exterior, momento en el que se dieron cuenta de que la calidad del campo que les prometieron no era posible. No había ningún trabajo para convertir el campo para el fútbol.

“Cuando llegamos, parecía solo un estadio de béisbol”, dijo Harvey.

Al día siguiente, volvieron y vieron a los encargados del mantenimiento trabajando en el campo, por lo que asumieron que las promesas que recibieron del Flash y la NWSL se estaban cumpliendo. Luego llegó el día del partido, cuando Harvey dijo que la llamaron para que fuera al estadio y viera el campo.

“Mis sentidos estaban alerta en este momento”, dijo. Luego ocurrieron una serie de eventos que compartió con el mundo a través de una captura de pantalla del bloc de notas de un iPhone horas después del partido. Ella todavía recuerda esos momentos vívidamente.

El césped que se colocó para cubrir la tierra del béisbol estaba desigual. Las porterías estaban descentradas una de la otra. Y el campo tenía solo 58 yardas de ancho, apenas legal y cómicamente estrecho para un partido profesional. Las dimensiones del campo obtuvieron una exención, dijo la liga en ese momento.

Harvey dijo que llamó al entonces comisionado de la NWSL, Jeff Plush, antes del partido y dejó un mensaje de voz diciendo que el Reign se negaba a jugar. Finalmente, Plush llamó de regreso, dijo Harvey, y al Reign se le dijo que tendrían que jugar o perder el partido.

Harvey transmitió esa información a sus jugadoras en el vestuario. Había una gran preocupación por el campo, que la centrocampista del Reign, Jess Fishlock, describió recientemente a ESPN como “diabólico”, pero el Reign tampoco estaba dispuesto a sacrificar puntos en una ajustada carrera por los playoffs.

Harvey volvió a llamar a Plush después de una tibia sesión de calentamiento, dijo, y dejó un mensaje de voz en el que dijo: “Esto será el mayor desastre que la NWSL haya experimentado nunca.”

Sus palabras rápidamente resultaron proféticas.

Puntos de vista de los jugadores desde el campo y lejos de una ‘decisión equivocada’

Lianne Sanderson comenzó como delantera para el Flash ese día. El equipo local no vio el campo en cuestión hasta que salieron para el calentamiento, dijo, por lo que no era como si los anfitriones estuvieran tratando de crear una ventaja. Los jugadores del Flash vivían alrededor de Buffalo, Nueva York, cerca de donde entrenaban, y tomaban un autobús hacia y desde Rochester para jugar los partidos en casa, aproximadamente a 90 minutos de distancia.

Sanderson le dijo a ESPN que recuerda que los jugadores se sorprendieron por lo pequeño que era el campo, pero dijo que los jugadores de esa época estaban “desensibilizados” a tantos estándares bajos en la liga. No había sindicato de jugadores o convenio colectivo en ese momento.

La NWSL, después de todo, solo tenía tres años y seguía enfrentando preguntas regulares sobre su existencia continua debido a la baja asistencia y la falta de patrocinios, derechos de medios o ingresos generales. Los jugadores solían aceptar lo que la liga les daba.

“Realmente no había conversaciones de ‘este partido necesita ser cancelado'”, dijo Sanderson, quien ahora es analista de TV para los partidos de la NWSL. “Para los jugadores, simplemente nos presentábamos y jugábamos. En aquellos días, no era como si tuviéramos una base para apoyarnos. Era casi como aceptar y callar. Así que simplemente hicimos lo que necesitábamos hacer ese día.”

La portera del Reign, Haley Kopmeyer, se torció el tobillo en el césped durante el partido y se fue lesionada. La defensora Rachel Corsie se torció por primera vez el ligamento colateral medial en ese juego, dijo Harvey.

El partido fue más como un juego de pinball, ya que el Flash anotó en lanzamientos largos que iban directamente al área de gol con facilidad debido al campo estrecho. (Las absurdas dimensiones del campo significaban que casi todos los tiros de esquina eran lanzamientos largos hacia el área.)

Los aficionados observaban asombrados por el diminuto campo ajustado en un jardín exterior de béisbol. El Flash ganó el partido, 3-2.

No fue hasta después, dijo Sanderson, que ella y otros jugadores se dieron cuenta de la magnitud del problema. Vieron una foto viral de cómo se veía el campo desde la transmisión en vivo. “Literalmente parecía un campo de cinco jugadores”, dijo Sanderson.

Los colegas de los jugadores, incluidas las estrellas del equipo nacional femenino de EE. UU., Megan Rapinoe, Alex Morgan y Carli Lloyd, todos publicaron en Twitter durante el partido para expresar su decepción. En aquellos días, las estrellas del USWNT eran las únicas jugadoras con poder (aunque limitado) para luchar contra el establishment.

esto es impactante y vergonzoso. â€” Carli Lloyd (@CarliLloyd) 9 de julio de 2016

La NWSL tuvo suerte de que las jugadoras del USWNT ya hubieran dejado sus equipos de club para prepararse para los Juegos Olímpicos de 2016, dijo Harvey, porque Rapinoe y Hope Solo probablemente se habrían negado a jugar en ese campo.

Harvey todavía no sabe si el Flash mintió al Reign sobre las condiciones propuestas del campo o si el Flash fue engañado al respecto por otra persona. Nadie de la NWSL nunca vio las condiciones del campo en persona, dijo Harvey.

Hace diez años, la NWSL tenía solo un puñado de empleados basados en una pequeña oficina en Chicago, completamente diferente a la NWSL de hoy, que acaba de abrir una gran nueva oficina en el centro de Manhattan.

Un ex portavoz de la liga y un ex ejecutivo del WNY Flash de 2016 no respondieron a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Plush emitió una declaración en las horas posteriores al partido de que “las dimensiones del campo no estaban a la altura de nuestros estándares… en retrospectiva, tomamos la decisión equivocada” de jugar el partido. El Flash tardó casi una semana en emitir una declaración que asumía la responsabilidad de “una falta de supervisión [que]… finalmente resultó en una vergüenza para nuestra liga”.

Harvey recuerda también estar furiosa por las disculpas.

“No, no, no — ¿disculpas por qué?”, preguntó retóricamente recientemente, un toque de desdén aún discernible en su voz diez años después. “¿Que no estaban preparados para esto? ¿Que mintieron? ¿O que nos hicieron pasar por esto sabiendo que iba a ser tan malo? ¿Por qué parte te disculpas? Todo eso, lo sabías, iba a suceder.

“Al final, creo que se disculpaban por el hecho de que fue un desastre mediático. Creo que si los medios de comunicación no se hubieran enterado, no creo que nada hubiera sucedido como consecuencia. Eso es lo que me molestó: lo estábamos viviendo y a ustedes no les importaba tanto que lo estuviéramos viviendo, pero ahora todos los medios de comunicación se han enterado, ahora de repente es un problema para ustedes.”

Por qué la NWSL nunca debería cometer ese error de nuevo

El partido del miércoles en el Citi Field será otro espectáculo para la NWSL. Gotham ya ha vendido casi 38,000 entradas para el juego llamado “The Queens Classic”, que es una revancha del Campeonato de la NWSL del año pasado.

El evento emblemático le da a la NWSL un lugar en la mesa en una semana concurrida en el área metropolitana de Nueva York que incluye las semifinales del Mundial masculino 2026 cuatro días después.

Sanderson comentará el juego para ESPN como analista, su primera vez comentando un partido de fútbol jugado en un campo de béisbol. Ella dijo que espera con ansias la ocasión.

Bay FC y el Washington Spirit se enfrentaron en Oracle Park el año pasado en un partido que atrajo a 40,091 fanáticos, un récord en ese momento.Â Karen Hickey/ISI Photos vía Getty Images

No hay razón para creer que el desastre en un campo de béisbol golpeará de nuevo a la NWSL, incluso cuando más juegos de la NWSL se lleven a los diamantes.

Hoy en día, la liga tiene un sindicato de jugadores fuerte y la existencia de un convenio colectivo que requiere que se cumplan ciertos estándares de campo. Los juegos recientes en estadios de béisbol han sido sometidos a inspecciones significativas de calidad de campo por parte del personal de los equipos y la liga.

La presidenta de operaciones de fútbol del Spirit, Haley Carter, jugó en la NWSL en sus primeros años. Ahora, es una ejecutiva conocida por ser exigente con los estándares, y dijo que espera con ansias el partido de la próxima semana.

“Crédito a la liga y a la Asociación de Jugadores por tratar de encontrar compromisos que permitan estos eventos especiales y geniales que van a impulsar la conciencia de un equipo en un mercado, que van a impulsar ingresos e interés, y poder equilibrar eso con el aspecto deportivo es realmente importante”, dijo Carter la semana pasada.

“Tenemos estándares muy claros sobre cómo deben ser los campos y cómo deben funcionar. Creo que Gotham está completamente al tanto de eso. Estamos esperando con ansias. Creo que es realmente emocionante que el Spirit sea el equipo visitante en estos enfrentamientos.”

El juego de la próxima semana no romperá el récord de asistencia de la NWSL de 63,004 fanáticos que se estableció a principios de este año en Denver, pero el evento de Nueva York está siendo ampliamente celebrado por las jugadoras y los ejecutivos de los equipos como un desarrollo positivo.

Los Chicago Stars recibieron a Bay FC en el Wrigley Field en 2024 frente a 35,038 fanáticos.Â Daniel Bartel-USA TODAY Sports

Un partido en el estadio de la MLB Wrigley Field en Chicago en 2024 estableció un récord de asistencia en la liga con 35,038 fanáticos. Un año después, un partido en el Oracle Park, hogar de los Giants de la MLB, estableció la nueva marca con 40,091 fanáticos.

Washington fue el equipo visitante en Oracle Park el año pasado. El Spirit también fue el equipo visitante para ese día de récord en Denver en marzo, algo que a menudo les tocaba por el atractivo de la estrella delantera Trinity Rodman.

La comisionada de la NWSL, Jessica Berman, le dijo a ESPN en marzo que los juegos de eventos especiales en estadios más grandes es “siempre algo que estamos considerando de manera oportunista”. Ella señaló que anteriormente trabajó en la NHL, “donde el Winter Classic redefinió eventos como ese y convirtió lo que de otro modo sería solo un juego de temporada regular en algo que realmente es un eje central y también cuenta como un juego de temporada regular”.

Harvey aún no está convencida de jugar esos juegos en estadios de béisbol, llamando a esos lugares específicos “contraproducentes”. El Reign jugó en un campo de béisbol convertido en Tacoma, Washington, de 2019 a 2021 en el mejor césped en el que sus equipos jugaban regularmente. El Kansas City Current también jugó partidos en casa en un estadio de béisbol de ligas menores durante todo 2021.

La NWSL obligó al Reign a moverse como parte de los estándares crecientes en toda la liga, y la única opción del equipo fue el vasto Lumen Field en césped artificial.

“Siento que cambiamos la narrativa basándonos en lo que se siente bien en ese momento”, dijo Harvey. “Creo esto sobre la NWSL todo el tiempo: Hay