Visualizado: cómo el conflicto, los recortes de ayuda y los ataques a trabajadores de la salud están ayudando a propagar el Ébola en la RDC

Visualizado: cómo el conflicto, los recortes de ayuda y los ataques a...

Casi dos meses después de que la República Democrática del Congo (RDC) confirmara un brote de Ébola en una provincia, el virus continúa propagándose rápidamente, llegando a más partes del país e infectando a más personas.

Según datos del gobierno del 8 de julio, se han registrado 1,759 casos y 600 muertes. El virus también se ha propagado a Uganda, donde se han confirmado 20 casos, incluidas dos muertes.

Los brotes son causados por la rara variante Bundibugyo, que no tiene un tratamiento o vacuna aprobados.

Wessam Mankoula, jefe de preparación y respuesta de emergencia de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades, dijo a los periodistas el jueves que el brote era el de más rápido crecimiento en la historia, no solo de los brotes anteriores de Bundibugyo, sino de todos los diferentes virus que causan el Ébola.

En otro desarrollo preocupante, el ministerio de salud congoleño informó que se habían registrado casos sospechosos en las provincias de Tshopo y Haut-UÃ©lÃ©, lo que indica la continua propagación de la enfermedad más allá del centro en Ituri.

Los expertos dicen que la propagación de la enfermedad se ha intensificado por varios factores, incluidos el conflicto en curso, los recortes de ayuda y los ataques a trabajadores de la salud y centros de tratamiento. También advierten que el brote podría convertirse en el más mortífero registrado.

¿Cómo han afectado estos factores la propagación de la enfermedad y las medidas para contener el brote?