Oficiales de garantía marcan cumpleaños del cohorte, continúan tradición de excelencia

El ARSENAL DE REDSTONE, Ala. – Defender a la nación requiere la experiencia técnica y el liderazgo adaptativo de expertos probados. Mientras defienden la región capital de la nación y apoyan las operaciones en curso, los oficiales de garantía del 263er Comando de Defensa Antiaérea y Antimisiles del Ejército proporcionan experiencia técnica, perspicacia operativa y consejos confiables a los líderes para ayudar a cumplir los objetivos de la misión. El Cuerpo de Oficiales de Garantía del Ejército se estableció el 9 de julio de 1918 y ha evolucionado hasta convertirse en los principales expertos técnicos del Ejército, sirviendo en todos los dominios de las operaciones militares. Los oficiales de garantía del 263er sirven como expertos, líderes de combate, instructores y asesores que integran sistemas y equipos del Ejército para proporcionar comando y control de defensa antiaérea y antimisiles a nivel teatral. Su experiencia técnica permite la integración de múltiples unidades y sistemas de defensa aérea para proteger activos críticos y fuerzas. “Los oficiales de garantía son expertos técnicos de una sola vía que son diferentes a los oficiales comisionados tradicionales que pueden ocupar una amplia variedad de posiciones”, dijo el Jefe de Oficiales de Garantía 4 Lawrence C. Taylor, oficial de control de interfaz conjunto J-6, quien es responsable de la preparación e integración de los sistemas de comando y control de defensa antiaérea terrestre, o GBAD, como parte de los Sistemas Integrados de Defensa Aérea del Área de la Capital Nacional, o NCR-IADS, en apoyo de la Operación Noble Eagle. “Los oficiales de garantía convierten datos técnicos complejos en datos accionables para que los comandantes puedan tomar decisiones. Los oficiales de garantía también son instructores y mentores responsables de capacitar tanto a soldados como a oficiales subalternos”. “El 263rd no solo es responsable de proteger el espacio aéreo sobre la capital de nuestra nación, sino también de la defensa del territorio nacional en nuestras fronteras domesticas e intereses estratégicos en el extranjero”, agregó. “También actúan como nexo entre la capacidad de la Guardia Nacional local y la activa”. En el 2025, el 263rd Army Air and Missile Defense Command se convirtió en parte del U.S. Army Space and Missile Defense Command. El 263rd apoya las misiones de SMDC a través de operaciones de defensa de misiles, capacidades habilitadas para el espacio y planificación integrada de defensa aérea y de misiles. El comando proporciona un elemento de comando y control de defensa aérea y de misiles listo, apoya la planificación operativa y participa en ejercicios conjuntos y combinados con el liderazgo de SMDC. “Proporciono experiencia en defensa aérea al comandante y su personal en apoyo de su misión de defender la capital”, dijo el Jefe de Oficiales de Garantía 5 J. Scott Bowen, oficial de coordinación de defensa aérea para la 1st Air Force / Continental U.S. North American Aerospace Defense Command Region. “Nosotros, como oficiales de garantía, proporcionamos la experiencia técnica necesaria para comprender y completar las misiones. Cuando el Ejército necesita que algo se haga bien, se aseguran de que un Oficial de Garantía esté presente.” “El 263rd AAMDC proporciona la experiencia en defensa aérea y la continuidad para las misiones actuales de defensa nacional como NCR-IADS”, agregó. “El 263º también proporciona un conjunto de expertos que apoyan tanto los esfuerzos futuros de planificación de defensa nacional como las operaciones de contingencia actuales que necesitan defensores aéreos del Ejército.” El 263rd AAMDC proporciona capacidades de comando y control desplegables rápidamente que apoyan la defensa nacional y las operaciones en el extranjero mientras fortalecen la arquitectura integrada de defensa aérea y de misiles del Ejército. El Jefe de Oficiales de Garantía 5 Stephen R. “Rusty” Farmer, Jefe de Oficiales de Comando del 263er AAMDC, dijo que después de más de 24 años dedicado a proteger la Región Capital Nacional, el comando continúa integrando lecciones aprendidas, las mejores prácticas de la industria y los valores del Ejército para ejecutar operaciones de defensa nacional. Farmer agregó que, como jefe de oficiales de comando, su responsabilidad principal es asesorar al general comandante sobre la gestión y desarrollo del Cuerpo de Oficiales de Garantía, asegurando que la fuerza permanezca lista para cumplir con todos los requisitos de la misión. “El Cuerpo de Oficiales de Garantía del 263rd AAMDC está compuesto por verdaderos profesionales que entrenan duro, trabajan duro y juegan duro”, dijo Farmer. “Si bien históricamente hemos sido conocidos como ‘profesionales silenciosos’, hoy somos defensores vocales de nuestros soldados y nuestra misión. Hablamos en voz alta, con confianza y honestidad, asegurando que nuestras voces lleven el peso de nuestra profunda experiencia.” “Estos oficiales de garantía son fundamentales para la defensa de la Región Capital Nacional”, continuó. “Actuando como tácticos y técnicos de defensa aérea y antimisiles, impulsan la integración de sistemas de comando y control y la arquitectura táctica de enlace. Además, nuestros oficiales de garantía ofrecen capacidades esenciales en comunicaciones de señales, mantenimiento terrestre, responsabilidad de la propiedad e inteligencia, sosteniendo plenamente la misión de 365 días para proteger la región capital.” “El Cuerpo de Oficiales de Garantía del 263rd AAMDC está formado por expertos en la materia dedicados al éxito de la misión”, añadió Farmer. “Nuestras responsabilidades fundamentales abarcan el asesoramiento a los comandantes, la mentoría de líderes en toda la formación y el apoyo crítico a nuestras tropas. Sin duda, estos oficiales de garantía forman la columna vertebral operativa de todas las misiones de defensa de la patria.”