La cumbre de la OTAN expuso la verdadera fuente del poder de Trump

ACuando acaba de terminar la cumbre de la OTAN, Trump arremetió contra otros miembros de la OTAN, diciendo que estaba “muy decepcionado con la OTAN” y preguntando: “¿Por qué estamos gastando cientos de miles de millones de dólares y no están ahí para nosotros?”

Sin embargo, durante todo el proceso, Trump fue tratado por otras potencias de la OTAN con tanta cortesía y respeto como cualquier presidente de Estados Unidos haya recibido de la OTAN, tal vez más. “Fue una gran reunión, había mucho amor en esa sala, mucha unidad”, dijo Trump cuando terminó.

¿Qué pasó? Es importante comprender la fuente del poder de Trump.

Su poder no proviene de ser presidente de la nación más poderosa del mundo. De hecho, sus aranceles arbitrarios, su absurda guerra en Irán y el descarado secuestro de Nicolás Maduro han reducido la posición de Estados Unidos en gran parte del mundo.

Su poder tampoco proviene de su base Maga, que ahora está dudando sobre apoyar a alguien que involucró a Estados Unidos en otra guerra en Medio Oriente, provocó el aumento de los precios y cuya administración todavía se niega a publicar los archivos completos de Epstein.

Su poder tampoco surge de ningún tipo de astucia o brillantez estratégica.

El poder de Trump proviene de su voluntad de violar todas las normas, reglas y leyes sobre cómo se supone que deben actuar los presidentes de Estados Unidos: hacer cualquier cosa eso le ayuda a acumular más riqueza, poder y gloria, y a vengarse de cualquiera que haya intentado interponerse en su camino.

Los presidentes y primeros ministros de la OTAN trataron a Trump con extraordinaria deferencia porque temen lo que podría hacer si no consigue lo que quiere.

Ya sea la OTAN, Irán, la Copa del Mundo, las elecciones de 2020, ganar miles de millones con su presidencia (o cualquier otra cosa), no está limitado por normas, reglas, tratados y leyes.

Cuando la comunidad global de fanáticos de la Copa del Mundo objetó su intervención del lado de Estados Unidos el fin de semana pasado, respondió: “Si [Belgium] Si nos ganan, entonces podrán estar realmente orgullosos. De la otra manera, si nos ganan, diremos que fue –yo diría– que estuvo amañado, al igual que las elecciones fueron amañadas en 2020”.

Observe cómo se corrigió a sí mismo – de Bueno decir a Identificación decir. La ética tiene que ver con “nosotros”, nuestro juicio colectivo sobre lo que está bien o mal. A Trump no le importa un comino el juicio del mundo o de la nación sobre el bien o el mal. No piensa en el bien o el mal.

Trump reinicia la guerra con Irán y se porta bien con la OTAN | Política Semanal América

Hemos perdido el rumbo al caracterizar a Trump como alguien que viola los estándares éticos. La ética supone algún tipo de estándares acordados contra los cuales se puede definir y medir una infracción. Pero Trump no tiene ningún estándar. Toda su manera de abordar la vida, los negocios y ahora la presidencia no tiene nada que ver con estándares. Se trata de ganar a toda costa. Lo que sea necesario.

Trump no es poco ético. el es no ético. Él no es inmoral. el es amoral.

Para la mayoría de nosotros es difícil concebir vivir en un mundo trumpiano sin estándares, normas, reglas o leyes, un mundo compuesto únicamente de transacciones y cálculos en el que la única prueba es lo que hay para cada uno. a mí y a qué costo.

Y esa dificultad que tenemos la mayoría de nosotros para imaginar un mundo así es en sí misma la clave del poder de Trump.

Ya sea que sea presidente de los Estados Unidos o cualquier otra persona, siempre es posible obtener beneficios personales siendo el primero en romper una norma ampliamente aceptada.

Piense en un pueblo pequeño donde la gente no cierra sus puertas ni ventanas con llave debido a la regla no escrita de que nadie roba. En estas circunstancias, el primer ladrón que comete robos tiene una gran ventaja. Puede entrar sin esfuerzo en la casa de cualquiera.

Esta ventaja de ser el primero en moverse desaparece tan pronto como la gente se da cuenta y comienza a cerrar sus puertas y ventanas. Pero el ladrón no corre con los gastos de las cerraduras ni con la molestia de cerrar todas las puertas y ventanas. Explota la confianza de la comunidad. Luego, una vez que destruye esa confianza, les deja a ellos la tarea de protegerse contra violaciones futuras.

Esa asimetría (pequeño costo para quien viola la confianza, grandes costos para todos los que tienen que protegerse a partir de entonces) es la esencia misma del modus operandi de Trump. Obtiene riqueza, poder y gloria para sí mismo rompiendo las normas, después de lo cual todos los demás tienen que recoger los pedazos.

Como presidente, tiene normas mucho más importantes que romper que las que tiene un ladrón de un pueblo pequeño, y con un beneficio mucho mayor para él mismo.

Como presidente, su matonismo ha dado sus frutos, al menos para él. Pero también ha dañado todo tipo de instituciones en las que Estados Unidos y el mundo han dependido –desde la OTAN hasta la FIFA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos–, instituciones basadas en la confianza de que ningún presidente estadounidense haría jamás lo que él ha hecho.

Será recordado como el presidente más poderoso que jamás haya tenido Estados Unidos, pero también el peor.

Cuando se haya ido, todos pagaremos para limpiar el desastre. Tendremos que comprar un número infinito de cerraduras para un número infinito de puertas y ventanas, y dedicar grandes cantidades de nuestro tiempo a instalarlas y luego mantenerlas cerradas.