Un hombre casi es succionado por la ventana en el aire en un avión de Ryanair, dicen los pasajeros

Un hombre casi fue succionado de cabeza por la ventana de una cabina en el aire en un avión de Ryanair, dijeron los pasajeros.

Los datos de seguimiento muestran que el avión estuvo en el aire durante unos 10 minutos cuando descendió abruptamente 9.000 pies (2.700 m), y los pasajeros dijeron a los medios locales que escucharon “algún tipo de explosión”.

Un funcionario de un hospital griego dijo que un ciudadano serbio de 61 años estaba siendo tratado por quemaduras por fricción. “Su esposa lo sujetó por las piernas durante unos cinco minutos para evitar que lo succionaran”, dijo Michalis Giannakos.

En un comunicado, Ryanair dijo que su vuelo del viernes por la mañana desde la ciudad griega de Salónica a Memmingen en Alemania regresó “poco después del despegue cuando una ventanilla del pasajero se desprendió durante el vuelo”.

“El avión aterrizó normalmente y los pasajeros regresaron a la terminal. Un pasajero solicitó y recibió asistencia médica en tierra en Salónica”, dijo la aerolínea irlandesa de bajo costo.

Añadió que “unas horas más tarde se organizó un avión de repuesto para llevar a los pasajeros a Memmingen”.

Los pasajeros dijeron a los medios locales que el hombre quedó colgado con la cabeza por la ventana hasta los hombros antes de que otros pasajeros lograran empujarlo hacia adentro.

Los que estaban a bordo también dijeron que la ventana fue rota por pedazos del motor del avión, aunque Ryanair no ha comentado al respecto.

“Inmediatamente nos dimos cuenta de que había habido una descompresión. Hubo gritos… por un momento pensé que alguien había abierto accidentalmente la puerta de emergencia”, dijo Christina, una compañera de viaje, a Radio Salónica.

“Las máscaras se cayeron y había un fuerte olor. La cabeza y los hombros de un pasajero estaban fuera de la ventana. Afortunadamente, no se había quitado el cinturón de seguridad”.

Otra pasajera, Sofía, dijo a Radio Tesalónica: “Cuando cayeron las máscaras de oxígeno, no teníamos idea de lo que iba a pasar. No sabíamos si lograríamos regresar. Estábamos sentados en la parte trasera del avión y nos dimos cuenta de que había habido algún tipo de explosión.

“Pensamos que el avión se estaba cayendo. La descompresión fue extrema. Parecía que no podíamos respirar. El hombre herido sangraba y luego perdió el conocimiento varias veces, probablemente por la falta de oxígeno y el shock”, añadió Sofía.

Michalis Giannakos, presidente de la Federación Panhelénica de Empleados de Hospitales Públicos, dijo más tarde que un hombre serbio de 61 años estaba siendo tratado en el hospital con quemaduras por fricción.

“Está en shock, sigue consciente”, añadió.