Qué ver este fin de semana: Nuevos programas y películas para transmitir en Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV y más

Qué ver este fin de semana. Crédito: Disney / Prime Video / MGM

Asesinos cibernéticos en trajes de neón en paisajes urbanos. Bandas irlandesas violentas enfrentadas a la mafia italiana. Dioses musculosos con pelucas terribles, terriblemente terribles. Hay algo para todos en la edición de este fin de semana de tu guía de streaming de barrio amigable. Adaptaciones de libros clásicos, docuseries de festivales de música, incluso anime.

Estuve viendo The Capture en Peacock recientemente, ya que acaba de salir la tercera temporada y varios lectores me han estado diciendo que por favor, por favor, por favor simplemente lo vea de una vez. Devoré la primera temporada y fue muy entretenida, en parte porque es un poco como películas antiguas como The Fugitive o Enemy of the State (pero británica) y en parte porque amo a Holliday Grainger y la vería en cualquier cosa.

Voy a seguir viendo, pero también estoy jugando al día con Sugar, Silo y Maximum Pleasure Guaranteed y tengo muchas otros programas que me mantienen ocupado, como House of the Dragon y otros de los que me he perdido la pista y necesito volver. ¡Simplemente nunca hay suficiente tiempo en el día!

También escribí un artículo sobre los mayores problemas de la exitosa serie de terror de MGM FROM en su cuarta temporada. Hubo muchas partes buenas en la temporada, pero quería repasar lo que no funcionó con la esperanza de que los escritores y productores del programa tomen en serio las críticas para su quinta y última temporada.

¡Ah, y antes de que se me olvide, asegúrate de ver el nuevo tráiler de Avatar Aang: The Last Airbender, la nueva película animada secuela de la exitosa serie de Nickelodeon. ¡Sale a finales de este mes! Yip yip!

Por último, hice una lista de diez películas gratuitas para ver antes del estreno de The Odyssey de Christopher Nolan esta semana.

Como siempre, he buscado en internet los mejores programas de televisión y películas en streaming en Netflix, Prime Video, Apple TV, Disney+ para que veas este fin de semana. Si tienes alguna recomendación, consejo u otra opinión, no dudes en enviarme un mensaje. Cuéntame qué estás viendo estos días, o si has disfrutado de alguna de mis recomendaciones, en Twitter , Instagram o Facebook . Asegúrate también de revisar la guía de streaming del fin de semana pasado a continuación:

ForbesQué ver este fin de semana: Nuevos programas y películas para ver en Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV y más

¡Vamos a la lista!