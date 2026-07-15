La Guerra de Irán y la Resolución de Poderes de Guerra

El 29 de mayo de 2026, el Grupo de Estudio del Congreso sobre Relaciones Exteriores y Seguridad Nacional se reunió a través de Zoom para discutir el estado legal de la acción militar en curso de Estados Unidos contra Irán y el papel, en caso de que existiera, que la Resolución de Poderes de Guerra sigue jugando para limitarla. Tres meses habían transcurrido desde que las hostilidades comenzaran el 28 de febrero de 2026, con el inicio de la Operación Furia Épica. Mientras que la Resolución de Poderes de Guerra generalmente requiere que el presidente termine la participación de Estados Unidos en hostilidades dentro de los 60 días en ausencia de autorización del Congreso, la administración Trump argumentó que había cumplido con esa obligación, argumentando que las hostilidades terminaron con un alto el fuego declarado el 7 de abril. Sin embargo, ciertas operaciones, como un bloqueo marítimo y un esfuerzo de corta duración para facilitar el tráfico comercial a través del Estrecho de Ormuz, continuaron, y se amenazaba con más acciones militares. Mientras tanto, el Senado votó el 19 de mayo para presentar una resolución conjunta que ordenara la retirada de las fuerzas armadas de Estados Unidos de las hostilidades contra Irán bajo procedimientos acelerados, mientras que una resolución concurrente similar falló en la Cámara por un empate.

Para la sesión, el grupo de estudio fue acompañado por dos destacados expertos y exfuncionarios gubernamentales, a quienes el coordinador Scott R. Anderson dirigió en una discusión inicial:

– Tess Bridgeman, coeditora en jefe de Just Security y miembro senior y académica visitante en el Centro Reiss de Derecho y Seguridad de la NYU Law, y anteriormente asesora legal adjunta del Consejo de Seguridad Nacional durante la administración Obama; y – Brian Finucane, asesor senior en el Grupo Internacional de Crisis y anteriormente asesor jurídico en el Departamento de Estado de EE. UU.

Las lecturas de fondo que circularon antes de la sesión incluyeron:

– Scott R. Anderson, “La ley y la guerra con Irán, después de los primeros 60 días”, Lawfare (8 de mayo de 2026); – Tess Bridgeman y Brian Finucane, “Lo que revela la guerra con Irán sobre la Resolución de Poderes de Guerra y cómo puede actuar el Congreso”, Just Security (5 de mayo de 2026); y – Jack Goldsmith, “La interpretación de Trump de la Resolución de Poderes de Guerra es incorrecta pero no está loca”, Funciones Ejecutivas (4 de mayo de 2026).

Bridgeman inició situando el reloj de 60 días dentro del marco constitucional más amplio. Explicó que el motivo por el cual el reloj estaba en cuestión en primer lugar era que esta era una guerra no autorizada: La fecha relevante para el Congreso fue el 28 de febrero, el día en que comenzó la Operación Furia Épica y el momento en el que el presidente debería haber solicitado autorización para lo que fue el inicio de un conflicto armado internacional entre Estados Unidos e Irán. En su opinión, la resolución de poderes de guerra opera como un respaldo contra el incumplimiento del presidente de esa obligación constitucional previa. Señaló que la administración había presentado tanto su notificación inicial de 48 horas como, de manera más inusual, un informe en el día 60 que reconocía expresamente que las hostilidades habían comenzado el 28 de febrero, una concesión que los presidentes de ambos partidos históricamente habían evitado. El resto del argumento de la administración, que un alto el fuego parcial el 7 de abril extinguía esas hostilidades y detenía el reloj, lo encontró poco plausible, tanto bajo la propia comprensión de la administración de “hostilidades” como intercambio de disparos y bajo el significado más amplio que el Congreso pretendía, que la historia legislativa indica que se suponía que capturar situaciones de confrontación inminente incluso cuando aún no se habían disparado tiros. Con un bloqueo naval en marcha, intercambios continuos de disparos y una presencia militar estadounidense masiva en la región, argumentó que el reloj nunca se detuvo y, de hecho, todavía está en marcha.

Finucane abordó las operaciones continuas que la administración buscaba tratar como distintas de Furia Épica: el bloqueo marítimo y el breve esfuerzo “Proyecto Libertad” en el Estrecho de Ormuz, así como los continuos ataques “defensivos”. Observó que la administración no había hecho pública su interpretación precisa, pero podría argumentar que actividades basadas principalmente en la amenaza de la fuerza, o enmarcadas como respuestas a fuego iniciado por otros, no constituyen hostilidades. Encontró que ninguna de estas teorías era convincente, señalando los Casos del Premio de la era de la Guerra Civil, en los que la Corte Suprema trató un bloqueo como un acto de guerra, y la práctica del ramo ejecutivo, incluida una opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) de la era de la Crisis de los Misiles Cubanos que sostenía el mismo punto de vista. También recordó que los Casos del Premio reconocían la autoridad del presidente para repeler un ataque repentino, circunstancias ausentes aquí, donde los funcionarios habían rechazado corroborar cualquier amenaza inminente de Irán. En cuanto a la cuestión de los ataques defensivos, remontó la teoría a una opinión de la OLC de 1980 que sugería que las acciones estrictamente defensivas podrían no constituir una “introducción” de fuerzas en hostilidades, un enfoque que la administración Biden había invocado durante su campaña contra los hutíes pero que argumentó que no encajaba ni con la ley ni con los hechos. Anderson y los oradores destacaron que un requisito de informe estatutario más reciente, agregado a través de la NDAA, obliga a informar de ataques defensivos incluso cuando el reloj de 60 días no se activa, y que el Congreso retiene la capacidad de determinar por sí mismo cuándo debería haberse presentado un informe, como lo hizo en la resolución del Líbano de 1983.

La discusión luego pasó a la perspectiva de la participación judicial. Finucane sugirió que el bloqueo podría, al menos en teoría, producir una reedición de los Casos del Premio si Estados Unidos llegara a incautar y buscar condenar barcos, o si se retuvieran detenidos en algún lugar donde los tribunales de EE. UU. pudieran ejercer jurisdicción, aunque señaló que el gobierno hasta ahora había evitado crear cualquiera de estas circunstancias. Bridgeman argumentó que varios de los factores que habitualmente aconsejan la abstención judicial bajo la doctrina de la cuestión política tenían poco peso aquí, particularmente dada la propia concesión de la administración de que las hostilidades comenzaron el 28 de febrero, lo que un tribunal podría considerar como notorio judicialmente sin tener que definir el término en sí mismo. Anderson luego analizó el problema inicial de la legitimación, observando que si bien es casi seguro que los legisladores individuales carecen de legitimación bajo Raines v. Byrd, el Congreso como institución, los miembros del servicio, los estados e incluso los empleadores de miembros del servicio desplegados podrían presentar teorías plausibles, con los oradores coincidiendo en que el caso de los miembros del servicio era el más sólido y las teorías basadas en los empleadores las más atenuadas.

Finalmente, el grupo consideró qué podría hacer el Congreso en realidad. Los oradores fueron escépticos de que una reforma total de la resolución de poderes de guerra pudiera pasar a corto plazo, pero identificaron una serie de medidas más incrementales. Estas incluyeron usar el poder del bolsillo—negándose a aprobar fondos suplementarios o adjuntando restricciones de financiamiento, como hizo el Congreso sobre los bombardeos de Camboya en 1973—y incluyendo desmentidos explícitos de cualquier intención de autorizar hostilidades en proyectos de ley de financiamiento y de autorización. Anderson resaltó posibilidades subutilizadas para resoluciones concurrentes, que pueden avanzar mediante procedimientos acelerados en torno al filibustero y podrían usarse para autorizar litigios en nombre del Congreso o para dejar constancia en el Congreso de maneras que agudicen los conflictos interramos bajo el marco de Youngstown. Bridgeman señaló reformas específicas que podrían incluirse en la NDAA—acortar drásticamente el reloj de 60 días, definir “hostilidades” y otros términos clave, reforzar la interrupción de los fondos y conferir legitimación—y sugirió que redactar tales medidas en términos neutrales hacia Irán, o con fechas efectivas diferidas, podría ampliar su atractivo bipartidista. Finucane y Anderson cerraron enfatizando el valor de la supervisión, señalando testimonios y modificaciones próximas como oportunidades, y destacando que los conflictos interramos sobre los poderes de guerra son en última instancia cuestiones del Artículo I en lugar de preguntas partidistas.

La sesión concluyó con una discusión abierta en la que los asistentes fueron invitados a hacer preguntas o presentar sus propias opiniones sobre algunos de los temas planteados.