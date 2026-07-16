Lewandowski no podía imaginar jugar para ningún club europeo después de salir del Barcelona

Robert Lewandowski dice que se unió al Chicago Fire porque “no podía imaginar” estar en ningún otro club europeo que no fuera el Barcelona.

Lewandowski dejó el Barcelona al final de la temporada 2025-26, habiendo llegado al final de su contrato de cuatro años.

Se unió al Blaugrana procedente del Bayern Munich, habiendo jugado previamente también para el Borussia Dortmund en las cinco ligas europeas más importantes.

El jugador de 37 años disputó 193 partidos con el Barcelona en todas las competiciones, marcando 120 goles en ese tiempo, y terminó la temporada de LaLiga como el máximo goleador del club con 14 goles.

Durante sus cuatro temporadas en LaLiga, el polaco ganó tres títulos de LaLiga, incluyendo esta temporada, así como la Copa del Rey y la Supercopa de España tres veces.

Desde entonces, ha firmado con Chicago, diciendo que necesitaba un cambio de lo que está acostumbrado, por eso eligió la MLS.

“Decidí que después de que se acabara mi tiempo en Barcelona, no quería quedarme en Europa”, dijo Lewandowski en su primera rueda de prensa desde que firmó con el Fire.

“Hablo de no querer jugar más después de Barcelona y en un club diferente [en Europa]. Desde un lado, por supuesto, fue una decisión difícil para mí, para mi familia, movernos fuera de Europa.

“Pero desde el otro lado, sabemos que queríamos estar en un club diferente debido a lo que logramos en Barcelona. Y no podía imaginarme en un nuevo [club europeo] además de Barcelona”.

Lewandowski ha firmado un contrato de dos años con Chicago, que se encuentra en tercer lugar en la Conferencia Este antes de regresar a la liga tras el receso por la Copa del Mundo.

El delantero ha marcado 629 goles en 869 partidos de club. También ha marcado 89 goles para Polonia.

Y Lewandowski ostenta el récord de más goles en una sola temporada de Bundesliga, marcando 41 goles en 29 apariciones en la máxima categoría en la campaña 2020-21 para el Bayern.