Vicepresidente argentino antes de la semifinal del Mundial: Inglaterra es ‘invasora’

Inglaterra ha sido descrita como “invasoras” y “piratas usurpadoras” por el vicepresidente de Argentina antes del choque de semifinales de la Copa Mundial de equipos en Atlanta el miércoles.

Persisten las tensiones políticas entre Argentina y Gran Bretaña por las Islas Malvinas, que desembocaron en un conflicto en 1982.

El técnico argentino Lionel Scaloni dijo que sería una “locura” mezclar deporte y política antes del partido, pero la vicepresidenta de su país, Victoria Villarruel, avivó la retórica al respecto en una publicación escrita en español en X.

“Mañana jugaremos contra los piratas usurpadores”, comenzaba la publicación traducida del martes.

“Este no es un partido más. No voy a ser políticamente correcto ni insensible; contra los ingleses siempre es algo más.

Argentina se enfrentará a Inglaterra en la semifinal del Mundial. Getty

“Son las Malvinas, es Diego, es el último de Leo, y le está frenando a los invasores. ¡Vaya Argentina! ¡Porque hasta el último aliento vamos a reclamar lo nuestro!”.

Las Malvinas es el nombre que da Argentina a las Malvinas, que en 2013 celebraron un referéndum en el que los isleños votaron abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido.

Atlanta ha desplegado personal adicional para la semifinal del miércoles en un esfuerzo por garantizar la seguridad.

Scaloni hizo todo lo posible para alejarse de cualquier discusión geopolítica en su conferencia de prensa previa al partido el martes.

“Es un partido de fútbol, ​​no puedo mezclar las cosas, por respeto a lo que pasó hace tantos años”, afirmó.

“Fue un momento muy triste de nuestra historia y no hay mucho que podamos hacer al respecto. Mezclar los dos sería una locura. Criticamos que hubo guerra.

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“Por supuesto que la gente recuerda la historia y lo que pasó. Es un partido de fútbol, ​​tenemos que mantener las cosas separadas.

“Sí, recordamos al pueblo argentino y al pueblo que se perdió en la guerra, pero no mezclemos las cosas.

“¿Qué tienen que ver los jugadores de hoy con los de hace muchos, muchos años?”