Quentin Tarantino planea retirarse después de su próxima película. Christopher Nolan espera que no se mantenga fiel a su palabra.

Si Quentin Tarantino sigue comprometido a retirarse de la realización de películas después de su décima película, entonces cualquier película que el ganador del Oscar decida hacer a continuación será su despedida de la pantalla grande. Christopher Nolan está decepcionado.

“Creo que es peligroso mirarlo tan específicamente”, dijo recientemente Nolan a The Telegraph sobre el plan de retiro de 10 películas de Tarantino que se ha discutido durante mucho tiempo. “Quiero decir, Quentin tiene sus razones, y respeto enormemente eso. Pero espero que no se mantenga fiel a ellas… Veo cada película que hago como la última que haré, y algún día tendré razón. Así que cada vez quiero poner todo en el proyecto en curso. Nunca estoy pensando, ‘Bueno, guardaré esto para la próxima’. No quiero pensar nunca de esa manera. Quiero que cada película sea todo”.

Tarantino ha hablado durante años sobre su plan de retirarse después de hacer 10 películas (las películas de “Kill Bill” cuentan como una sola película a sus ojos, ya que fueron desarrolladas y filmadas como una sola característica), diciendo que quiere dejar atrás un cuerpo de trabajo consistentemente fuerte y cuidadosamente curado.

“¿Y tú le crees?” Nolan preguntó a los anfitriones del podcast “ReelBlend” en 2023 mientras promocionaba “Oppenheimer”.

“El punto de Quentin siempre ha sido que, y nunca, muy amablemente, nunca es específico sobre las películas de las que está hablando o lo que sea, pero está observando algunas obras de cineastas en años posteriores y sintiendo que si no puede estar a la altura de la época dorada, sería mejor si no existiera”, explicó Nolan en ese momento. “Y creo que esa es una visión muy purista. Es la visión de un cinéfilo que valora la historia del cine.”

“No estoy seguro de que confiaría en mi propio sentido del valor absoluto de una obra para saber si debería haber sido llevada a la existencia”, agregó Nolan. “Soy un gran admirador, al igual que Quentin, de películas que tal vez no logren completamente lo que intentan, pero hay algo allí que es una interpretación, o un pequeño detalle estructural, o una escena, ya sabes, que es maravilloso. Y así, sí, entiendo. Creo que quería mantener una especie de reputación perfecta de algo, pero también no quería descartar nada.”

El amigo y colega cineasta de Nolan y Tarantino, Paul Thomas Anderson, ha sido mucho más directo en su crítica al plan de 10 películas de Tarantino.

“Sé que Quentin [Tarantino] le gusta decir, ‘Voy a hacer 10 películas y luego me retiro’. Pero yo nunca podría hacer eso”, dijo Anderson en 2018. “No sé cómo podría decir eso, o cómo podría tomarse en serio cuando dice eso. Esto es lo que quiero hacer mientras pueda hacerlo. Mientras pueda hacerlo, lo haré. Creo que las cosas pueden volverse extrañas cuando los directores no actúan según su edad, tal vez, o cuando los ves tratando de seguir el ritmo de los jóvenes o tratando de ser modernos. Eso nunca es una buena imagen.”

En cuanto a lo que Tarantino tiene planeado para su décima y presunta película final, aún está por verse. Hubo un momento en que se estaba preparando “The Movie Critic” como su despedida, pero Tarantino ha descartado ese guion desde entonces. Incluso si Tarantino se retira, hay otros medios artísticos a través de los cuales puede seguir lanzando nuevo contenido. Ya ha escrito algunos libros, y su nueva obra de teatro, “The Popinjay Cavalier”, está programada para abrir en el West End de Londres en 2027.