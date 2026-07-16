Más de 830 incendios forestales ardían en Canadá, junto con más de una docena en el norte de Minnesota, obligando a evacuaciones obligatorias y propagando humo nocivo hasta los 48 estados inferiores.

Una bruma naranja nublada se podía ver cubriendo las agujas de los edificios que componen el emblemático horizonte de la ciudad de Nueva York el miércoles, con una mala calidad del aire que se espera que continúe hasta el jueves.

Las autoridades emitieron una advertencia de salud sobre la calidad del aire para todo el estado el jueves.

Algunos de los incendios forestales más grandes están ardiendo en el centro-oeste de Ontario, consumiendo densos bosques y liberando una cantidad increíble de humo.

El viento ha dirigido el humo hacia los EE. UU., creando una calidad del aire peligrosa para millones de personas en el Medio Oeste superior y Noreste el miércoles y hasta el final de la semana.

La calidad del aire alcanzó inicialmente niveles insalubres el miércoles por la tarde en la ciudad de Nueva York y la región oriental del Lago Ontario, la región central de Nueva York y partes del oeste de Nueva York, según el sitio de monitoreo del aire AirNow.

El humo coincide con una ola de calor de costa a costa. Se espera que muchas de las áreas en el Noreste y el Medio Oeste superior sean las más afectadas por el humo canadiense y verán temperaturas el miércoles y jueves en los años 90 altos a trillones de dígitos.

Mamdani instó a los neoyorquinos a evitar actividades al aire libre innecesarias y a permanecer en un entorno con aire acondicionado. Dijo que la ciudad estaba ofreciendo máscaras gratuitas para ayudar a las personas a sobrellevar el humo.

La lluvia del viernes sobre el Medio Oeste superior y el sábado para el Noreste debería ayudar a dispersar parte del humo.

Hay un humo muy pesado sobre Duluth, Minnesota, y Marquette, Michigan, el miércoles por la mañana, y un humo extremo sobre el norte de Wisconsin.

Se espera que el humo alcance desde Buffalo hasta Nueva York y Filadelfia al atardecer del miércoles, atravesando Green Bay, Milwaukee, Grand Rapids, Detroit y Toronto.

Las condiciones en la ciudad de Nueva York no se espera que sean tan intensas como lo fueron en junio de 2023 cuando el humo de los incendios forestales canadienses convirtió los cielos en naranja.