Argentina avanza a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras derrotar a Inglaterra en Atlanta: "esta en nuestras venas"

Los fanáticos de Argentina celebraron en Atlanta el miércoles después de que su equipo derrotara a Inglaterra 2-1 en la semifinal de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 en el Estadio Mercedes-Benz.

El partido marcó el último partido del torneo de Atlanta y envió a Argentina a la final de la Copa del Mundo del domingo.

La seguidora argentina Sonia, que ha viajado por todo el país para ver a su equipo durante el torneo, dijo que el fútbol está profundamente entrelazado con la identidad de su país.

“Los argentinos sentimos el fútbol en la sangre. Está en nuestras venas”, dijo Sonia.

Gordon Maner viajó desde Carolina del Sur para ver a su jugador favorito, Lionel Messi, y dijo que está emocionado de ver al capitán argentino regresar a otra final de la Copa del Mundo.

“Jugó increíble en el Mundial de 2022, lo volvió a tener y irá a la final”, dijo Maner. “Hizo dos asistencias y está jugando muy bien. Creo que tienen la capacidad para ganar la Copa del Mundo”.

Para Kamsi Okpala, seguir a Messi ha creado una conexión con Argentina que se remonta a años atrás.

“Cuando regresó en 2022 y ganó, literalmente lloré”, dijo Okpala. “Ni siquiera soy de Argentina, pero gracias a Messi me sentí conectado con ellos”.

Mientras los aficionados argentinos celebraban, los aficionados ingleses quedaron decepcionados pero orgullosos del desempeño de su equipo.

“Bueno, estábamos un poco enojados después de que terminó el partido, pero ahora tenemos que comer el pastel de humildad y jugar limpio con los argentinos. Así son las cosas”, dijo el aficionado inglés John Pyatt.

Pyatt viajó desde Inglaterra para apoyar a su equipo durante la Copa del Mundo y dijo que la derrota en las semifinales no disminuye lo que logró el equipo.

“Han trabajado muy duro. Lucharon duro durante todo el torneo”, dijo Pyatt. “He visto tres partidos en este torneo y creo que los muchachos juegan limpio. Se van a casa y mantienen la cabeza en alto”.

Argentina Se enfrentará a España en la final de la Copa Mundial Masculina de la FIFA 2026 el domingo en el MetLife Stadium.

Inglaterra viajará a Miami para enfrentarse a Francia en el partido por el tercer puesto del sábado.