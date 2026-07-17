La madre de Kris Jenner, MJ, fallece a los 91 años: Por siempre veré pedazos de ti en todos nosotros

Kris Jenner madre, Mary Jo Shannon, ha fallecido, Jenner compartió en Instagram. Tenía 91 años.
“Hoy nos despedimos de mi hermosa Mamá MJ”, escribió Jenner en Instagram el jueves. “No hay palabras que puedan capturar lo que ella ha significado para mí o la tristeza de tener que decir adiós”.
Conocida como “MJ”, Shannon fue una presencia recurrente en el universo de reality show de los Kardashian-Jenner, apareciendo en episodios de “Keeping Up With the Kardashians” y el programa siguiente de la familia “The Kardashians”.
En “KUWTK”, Jenner se aseguró de su madre cuando se mudaba a un nuevo condominio, y en un episodio de 2025 de “The Kardashians”, Jenner comenzó a llorar después de una llamada telefónica preocupante con Shannon. “Llega un momento en la vida donde ya no puedes estar sola”, dijo Jenner sobre su madre de entonces 90 años. “Me entristece. Odio cuando está en tanto dolor”.
“Mi mamá era el corazón de nuestra familia”, escribió Jenner en Instagram. “Ella me enseñó todo lo que realmente importa, amar a tu familia ferozmente, ser amable, estar presente para las personas que amas y nunca dar por sentado un solo momento juntos. Ella nos enseñó que la familia lo es todo”.
Como matriarca de una de las familias más famosas del mundo, Shannon contaba con seis nietos: Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian, así como Kendall y Kylie Jenner, además de 13 bisnietos.
El tributo de Jenner continúa, “Mamá, gracias por cada sacrificio que hiciste, cada sabiduría que compartiste y cada momento en el que nos amaste completamente. Extrañaré nuestras conversaciones diarias, tu sonrisa, tu risa… Nuestros corazones están rotos, pero encontramos consuelo sabiendo que un amor como el tuyo nunca nos abandona verdaderamente. Tu amor vivirá en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en cada momento en que estemos juntos y en cada vida que tocaste”.
Jenner concluyó, “Cuando miro a mis hijos y mis nietos, te veré para siempre en todos nosotros. No hay una parte de mí que no esté moldeada por ti. Y si he hecho algo bien en este mundo, es porque pasé mi vida tratando de vivir de una manera que te hiciera sentir orgullosa. Cada recuerdo, cada momento, cada bendición, todo fue gracias a ti, y siempre agradeceré a Dios cada día por hacerte mi mamá. Mi corazón está roto en un millón de pedazos… gracias por darme la mejor infancia y qué vida tan hermosa y bendita… Te amaré eternamente, Mamá. Gracias por todo lo que nos diste”.