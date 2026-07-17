Campeonato Abierto 2026: Suber el líder sorpresa de la primera ronda mientras McIlroy lucha en Birkdale.

Jackson Suber se adjudicó la ventaja en la primera ronda de The Open mientras Rory McIlroy sufría un difícil comienzo en su búsqueda por ganar la Jarra de Claret por primera vez en 12 años.

Compitiendo en The Open por primera vez en su carrera, Suber demostró su inexperiencia en el golf de enlace con una súper ronda de 65 golpes, cinco bajo par, dándole una ventaja de un golpe sobre Sungjae Im y Daniel Brown.

Sus fortunas contrastaron fuertemente con las de McIlroy, quien se encuentra a siete golpes de la punta después de un día muy decepcionante.

Una demostración llena de errores vio a McIlroy anotar seis bogeys en una ronda de dos sobre par, el norirlandés luchando consistentemente alrededor de los greens y en la superficie de putt antes de un birdie de cierre en el hoyo 18 que le dio motivos para sonreír.

McIlroy no fue el único nombre importante que tuvo dificultades. El campeón del PGA, Aaron Rai, y Ludvig Aberg finalizaron uno sobre par, al igual que Xander Schauffele, quien hizo un seis en el último hoyo para salir de los números rojos.

El altamente considerado Matt Fitzpatrick también terminó dos sobre par, un golpe por delante del último hombre en ganar The Open en Birkdale, el campeón de 2017 Jordan Spieth, y el campeón del Abierto de Estados Unidos Wyndham Clark. Justin Rose, quien hizo su debut en The Open en Birkdale en 1998, terminó cinco sobre par.

En el extremo correcto de la clasificación, un grupo de nueve jugadores en tres bajo par incluye a Robert MacIntyre, Bryson DeChambeau y el ganador del Campeonato de Jugadores, Cam Young.

El número uno del mundo, Scottie Scheffler, terminó dos bajo par, con el campeón defensor y ganador de 2021, Collin Morikawa, un golpe por delante de la esperanza local Tommy Fleetwood y Jon Rahm.