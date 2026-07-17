Esquiadora olímpica Lindsey Vonn no descarta los juegos de 2030: Solo lo haría si pudiera ser rápida

Lindsey Vonn está recuperándose de un accidente que casi le cuesta la pierna a la esquiadora alpina condecorada, pero Vonn dijo esta semana que no descarta un regreso a los Juegos Olímpicos en 2030, cuando tendría 45 años.

En una entrevista con CNBC Sport, la medallista de oro olímpica dijo que consideraría hacer una última carrera en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030, si puede ser competitiva.

“Se ha hecho”, dijo Vonn. “Si lo hiciera, solo lo haría si pudiera ser rápida. Pero, no lo sé, eso está muy lejos. Tendría 45 años en los próximos Juegos Olímpicos. Eso podría ser un poco demasiado, pero veremos.”

Vonn dijo que todavía está usando muletas después del accidente durante su primera carrera cuesta abajo en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina en febrero. Dijo que espera caminar sin ayuda para finales de abril.

Pero aún necesita una cirugía más adelante este año, dijo, para sacar metal de su pierna de cirugías anteriores durante los últimos dos meses – ahora ha tenido cinco – y para reparar su ligamento cruzado anterior, que se rompió en enero, nueve días antes de su carrera olímpica.

Si Vonn compitiera nuevamente en 2030, sería una de las esquiadoras olímpicas más ancianas de la historia. La esquiadora alpina de 46 años Sarah Schleper terminó en el lugar 26 en la Super-G olímpica femenina en febrero, compitiendo por México.

El año pasado, Vonn regresó de una primera jubilación que duró más de cinco años para convertirse en la esquiadora cuesta abajo mejor clasificada en el mundo en los Juegos Olímpicos de 2026.

Un esfuerzo ganador en Cortina d’Ampezzo habría convertido a Vonn en la esquiadora cuesta abajo femenina más antigua en ganar una medalla de oro, a la edad de 41 años. En cambio, se estrelló solo 13 segundos en su carrera.

“No quiero que esa sea la última carrera de mi carrera”, dijo Vonn. “Solo tengo que esperar y ver qué hace mi cuerpo y cómo responde.”